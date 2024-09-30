Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза
Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в состав Совбеза РФ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России.
"Включить в состав в качестве членов Совета Безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г. — помощник президента <...>, Линец А. Л. — начальник ГУСПа, Мантуров Д. В. — первый заместитель председателя правительства <...>, Скворцова В. И. — руководитель ФМБА", — говорится в указе.
Кроме того, глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.
Также своим распоряжением Путин продлил срок федеральной службы заместителю секретаря Совета безопасности Александру Гребенкину до 13 октября 2025 года.
Совбез разрабатывает важнейшие концептуальные документы в области национальной безопасности и готовит решения президента по вопросам защищенности интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
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