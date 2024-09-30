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Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза - РИА Новости, 30.09.2024
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16:38 30.09.2024 (обновлено: 17:17 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/sovbez-1975567075.html
Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза
Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза - РИА Новости, 30.09.2024
Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза
Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T16:38
2024-09-30T17:17
политика
россия
совет безопасности рф
алексей дюмин
денис мантуров
вероника скворцова
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России. "Включить в состав в качестве членов Совета Безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г. — помощник президента &lt;...&gt;, Линец А. Л. — начальник ГУСПа, Мантуров Д. В. — первый заместитель председателя правительства &lt;...&gt;, Скворцова В. И. — руководитель ФМБА", — говорится в указе.Кроме того, глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.Также своим распоряжением Путин продлил срок федеральной службы заместителю секретаря Совета безопасности Александру Гребенкину до 13 октября 2025 года.
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политика, россия, совет безопасности рф, алексей дюмин, денис мантуров, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Политика, Россия, Совет Безопасности РФ, Алексей Дюмин, Денис Мантуров, Вероника Скворцова, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

Путин включил Дюмина, Мантурова, Скворцову и Линца в состав Совбеза РФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России.
"Включить в состав в качестве членов Совета Безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г. — помощник президента <...>, Линец А. Л. — начальник ГУСПа, Мантуров Д. В. — первый заместитель председателя правительства <...>, Скворцова В. И. — руководитель ФМБА", — говорится в указе.
Кроме того, глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.
Также своим распоряжением Путин продлил срок федеральной службы заместителю секретаря Совета безопасности Александру Гребенкину до 13 октября 2025 года.

Совбез разрабатывает важнейшие концептуальные документы в области национальной безопасности и готовит решения президента по вопросам защищенности интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.

Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза России
12 мая, 21:35
 
ПолитикаРоссияСовет Безопасности РФАлексей ДюминДенис МантуровВероника СкворцоваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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