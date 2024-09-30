https://ria.ru/20240930/sovbez-1975567075.html

Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза - РИА Новости, 30.09.2024

Путин включил Дюмина, Мантурова и Скворцову в состав Совбеза

Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T16:38

2024-09-30T16:38

2024-09-30T17:17

политика

россия

совет безопасности рф

алексей дюмин

денис мантуров

вероника скворцова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Владимир Путин обновил состав Совета безопасности России. "Включить в состав в качестве членов Совета Безопасности Российской Федерации следующих лиц: Дюмин А. Г. — помощник президента <...>, Линец А. Л. — начальник ГУСПа, Мантуров Д. В. — первый заместитель председателя правительства <...>, Скворцова В. И. — руководитель ФМБА", — говорится в указе.Кроме того, глава государства исключил из Совбеза врио секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева. Он входил в Совет как полпред президента в Уральском федеральном округе, но на минувшей неделе перешел на работу в Совфед.Также своим распоряжением Путин продлил срок федеральной службы заместителю секретаря Совета безопасности Александру Гребенкину до 13 октября 2025 года.

https://ria.ru/20240512/shoygu-1945461124.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, совет безопасности рф, алексей дюмин, денис мантуров, вероника скворцова, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)