https://ria.ru/20240930/rossija-1975401674.html

Россия заняла седьмое место в G20 по дешевизне загранпаспорта

Россия заняла седьмое место в G20 по дешевизне загранпаспорта - РИА Новости, 30.09.2024

Россия заняла седьмое место в G20 по дешевизне загранпаспорта

Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран "Большой двадцатки" в 98 долларов: Россия по дешевизне пошлины заняла среди них седьмое место,... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T03:15

2024-09-30T03:15

2024-09-30T03:15

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Изготовление загранпаспорта в среднем обойдется жителям стран "Большой двадцатки" в 98 долларов: Россия по дешевизне пошлины заняла среди них седьмое место, подсчитало РИА Новости по открытым данным. Рейтинг составлен на основе величины государственной пошлины, которую необходимо уплатить взрослому за изготовление загранпаспорта сроком действия в 10 лет. В России она составляет 6 000 рублей или 65 долларов, для детей до 14 лет паспорт будет стоить вдвое меньше. Дешевле всего изготовление самого необходимого для путешествий документа обойдется жителям Китая - всего 18 долларов. Второе место заняла соседка Китая по БРИКС - Индия (23 доллара), такой же показатель у Индонезии. Третья строчка закрепилась за ЮАР - там пошлина составляет 33 доллара. Немногим больше показатель у Аргентины (35 долларов), далее следуют Бразилия (47 долларов), Южная Корея (50 долларов), Россия, Саудовская Аравия (80 долларов) и Германия (83 доллара). У оставшихся участников объединения размер пошлины уже превышает средний показатель для G20. Так, во Франции придется выложить 107 долларов, в Японии - 115 долларов, примерно одинаково дорого загранпаспорт обойдется в Великобритании (118 долларов) и Канаде (119 долларов). По 130 долларов платят за услугу жители Италии и США. Мексиканцы, если хотят путешествовать, платят в казну 201 доллар, турки - 202 доллара. А самый дорогой загранпаспорт в Австралии (274 доллара).

https://ria.ru/20240905/zagranpasport-1778881578.html

https://ria.ru/20240601/ator-1949806962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, индия, брикс, большая двадцатка, общество, туризм