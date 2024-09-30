https://ria.ru/20240930/rakova-1975432537.html

Анастасия Ракова: Москва в тройке лидеров по продолжительности жизни

Анастасия Ракова: Москва в тройке лидеров по продолжительности жизни - РИА Новости, 30.09.2024

Анастасия Ракова: Москва в тройке лидеров по продолжительности жизни

Средняя продолжительность жизни в Москве в ближайшие год-два перешагнет планку 80 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T11:00

2024-09-30T11:00

2024-09-30T11:36

интервью

москва

анастасия ракова

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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Средняя продолжительность жизни в Москве в ближайшие год-два перешагнет планку 80 лет, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Также она рассказала о том, кто чаще всего обращается в Центры ментального здоровья, и сколько москвичей уже воспользовались предложением пройти бесплатный тест на фертильность. Беседовала Ольга Овчинникова.– Анастасия Владимировна, добрый день! Мы встречаемся с вами в преддверии Международного дня пожилого человека. В Москве эта дата объявлена Днем старшего поколения. В Москве проживает порядка трех миллионов пенсионеров, для них предусмотрено много программ, в том числе Активного долголетия. Тем не менее, есть ли какой-то рецепт, чтобы прожить не только долго, но и в здравом уме и ясной памяти? Ведь таблетку от старости еще не придумали.– Добрый день. Действительно, Москва – это уникальный город, который наряду с двумя непохожими на него регионами, Дагестаном и Ингушетией, лидирует по продолжительности жизни в стране. Сейчас продолжительность жизни в Москве – 79 лет, буквально в ближайшие год-два мы перешагнем планку 80 лет. Конечно, в первую очередь это заслуга самих москвичей – в подавляющем большинстве образованных людей, которые не только понимают, что такое здоровый образ жизни, но и, конечно, следуют его основным и базовым правилам. Все специалисты в области физиологии считают, что в целом организм человека может прожить 120 лет. Поэтому, если говорить о том, куда стремиться, то, конечно, стремиться есть куда по увеличению продолжительности жизни. И мы бы хотели, чтобы Москва действительно вошла в мировые лидеры и перешагнула барьер далеко за 80.Но важно же не только долго жить, как вы правильно сказали, еще надо жить полноценной активной жизнью. И, конечно, это можно сделать только при условии сохранения и, желательно, развития когнитивных навыков или когнитивных функций. Все ученые единодушны в своем выводе о том, что для того, чтобы продлить здоровую жизнь мозга, необходимо формировать новые навыки. Увы, таблетки никакой нет и в ближайшее время не будет. Постоянное формирование новых навыков способствует формированию новых нейронных связей, как следствие – активности мозга, и тогда и жизнь будет физически здорова и активна. Конечно, мы все знаем, как сложно формировать новые навыки в любом возрасте, а тем более в зрелом возрасте. Тем более, когда ты уходишь на пенсию, и тебе бы сохранить социальные навыки, которыми ты пользовался в обычной жизни, потому что мир существенно сужается после ухода человека на пенсию. И если о физическом здоровье многие знают, что необходимо сохранять и вести активный, спортивный образ жизни и правильно питаться, то не все знают, что на формирование и сохранение когнитивных навыков тоже надо тратить усилия. А где же это сделать?Конечно, мы здесь предлагаем проект "Московское долголетие". Он у нас идет по двум самостоятельным трекам. Первый – это возможность заниматься в кружках любой направленности. У нас порядка 40 направлений, которые пенсионеры могут выбрать бесплатно, 3 000 точек по городу и самый широкий диапазон возможностей – это и английский язык, это и IT, и физкультура, и танцы, и музыка, и много-много разных сфер, которые действительно позволяют сохранить физическую активность и сформировать новые интеллектуальные навыки, продляющие эмоциональное состояние и когнитивные функции. И второе направление – это центры "Московского долголетия". Сейчас их уже 134, в ближайший год они будут в каждом районе Москвы. И с этого года мы будем наращивать там специализированные программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций, все, что замедляет процесс старения. Делать мы это будем не одни, мы активно работаем в этом направлении с различными институтами, которые занимаются гериатрией, с институтом мозга ФМБА, с нашими клиниками памяти и, надеюсь, предложим в рамках наших центров "Московского долголетия" интересную содержательную программу для людей серебряного возраста, так, прямо скажем, всех возрастов от 60 и выше, включая 100 лет. Надеюсь, программа зайдет, и люди будут ей активно пользоваться.– Вы уже сказали про средний возраст, но, наверняка, в Москве очень много долголетов?– Да, конечно. В городе живут больше 413 тысяч москвичей старше 80 лет. Из них 1 020 человек отметили 100-летний юбилей, а самому возрастному москвичу исполнилось 108 лет.– Также в этом году заработали Центры ментального здоровья. Расскажите, для чего они были созданы, и кто чаще всего туда обращается?– Да, действительно, мы много говорили про этот проект, запустили его в июне. У нас безумный темп жизни в мегаполисах, все очень быстро меняется. Скорость изменений, поток информации, конечно, негативно сказываются на психологическом и эмоциональном состоянии. Сейчас это встречается практически везде, а в крупных мегаполисах – тем более. Поэтому мы считаем, что очень важно уделять комплексное внимание всем вопросам ментального здоровья населения. Конечно, в Москве долгие годы формировалась современная система психотерапевтической помощи. Она представлена и круглосуточными стационарами, и дневными стационарами, и психоневрологическими диспансерами. Но, конечно, они ориентируются на серьезные патологии. Психосоматическими состояниями, или если по-другому сказать, "психиатрическими простудами" никто, конечно, прицельно и целенаправленно не занимался. Но мы видим по работе поликлиник, что очень много людей обращаются в туда с различного рода жалобами – и сердцебиение учащенное, и затруднение дыхания, и проявления желудочно-кишечного тракта. Ходят по врачам, по разным специалистам, но, увы, никто помочь не может. Как правило, в этой ситуации, вероятное всего, у людей есть психосоматические различные расстройства. И вот для этой категории людей мы специально создали такие специализированные центры, которые работают именно по этому направлению, так скажем, "с легкими простудами", которыми действительно необходимо заниматься, потому что они могут перерасти в более серьезные состояния.Мы открыли центры всего несколько месяцев назад, но уже сейчас результаты первых месяцев показывают, что они очень востребованы у москвичей. Всего работают два центра, но уже их посетили более семи с половиной тысяч человек. И для нас отрадно, что 80% – это люди допенсионного возраста, причем 50% – это люди до 40 лет. Ну и, наверное, понятно, что в основном это женщины. Попадают они в основном из поликлиник. Как я говорила, задачу создать полноценный канал помощи эта структура действительно выполняет – порядка 80% из поликлиник направляют их врачи-терапевты, врачи общей практики. И что тоже не может нас не радовать, это по мнению всех, кто работает в центре, все люди, которые туда обращаются, это действительно те, которые нуждаются в помощи здесь и сейчас. Если помощь им будет оказана качественно, то это не приведет к каким-то более серьезным расстройствам, тем более патологиям. В центрах у нас работают специалисты – команды всего спектра, от психологов до медицинских психологов, психиатров, психотерапевтов. Они проводят индивидуальные и групповые занятия, включая медикаментозную терапию. Я очень надеюсь, что мы откроем в ближайшее время еще несколько центров и обеспечим всех москвичей необходимым объемом такой помощи.– Не так давно в Москве стартовала программа по поддержке рождаемости, и теперь москвички могут бесплатно сдать специальные тесты, определить уровень антимюллерова гормона, который напрямую влияет на способность забеременеть. Расскажите, как такая программа была придумана, сколько москвичек уже воспользовались этим предложением, и как город дальше будет их вести?– Действительно, мы стараемся формировать программы, которые бы отвечали запросам москвичей. Москва – современный мегаполис, здесь очень много активных, образованных женщин, которые живут полноценной профессиональной жизнью. И увы, в связи с этим, часто откладывают рождение ребенка на более поздние сроки. Нередко причиной являются также медицинские показания, которые не позволяют женщинам забеременеть. Я уже говорила, мы констатируем, что средний возраст москвичек в момент рождения первого ребенка сейчас колеблется около 29 лет. Отчасти в этом, можно сказать, виновата медицина. Ведь сегодня каждая женщина практически уверена, что она может родить в любом возрасте. И отчасти это так. Уровень московской медицины позволяет на сегодняшний день запланировать, обеспечить беременность и сопроводить роды на очень высоком уровне, и помочь новорожденным детям практически с любой патологией. Но каждая женщина индивидуальна, и у каждой есть свои особенности. Наша специализированная программа направлена на то, чтобы каждая могла понимать: а ее личный запас фертильности, он каков? И вы правильно сказали, теперь уже, наверное, все в городе знают, что есть специальный тест, который позволяет определить уровень фертильности женщин, то есть способность ее забеременеть.Программу запустили две недели назад, и на сегодняшний день 60 тысяч женщин уже изъявили желание воспользоваться возможностью бесплатно пройти этот тест. Больше 20 тысяч прошли и получили результаты. На самом деле мы не ожидали такого интереса со стороны москвичек, честно. Это еще без большой разъяснительной кампании и персональных предложений. Но уже первые результаты на выборке 20 тысяч говорят о том, что, увы, достаточно значимому проценту женщин разных возрастов уже сейчас надо отбросить все важные для них вопросы на второй план и заняться главной задачей для любой женщины – стать мамой. И очень важно обратить внимание именно на это сейчас, потому что через несколько лет может быть поздно. Построить карьеру, найти друзей, получить новую профессию они смогут и через пять, и через десять лет. А стать мамой есть шанс только сейчас. Я думаю, мы сможем с уверенностью сказать, что, получив эту информацию, воспользовавшись другими элементами нашей программы, большее количество москвичек могут стать мамами здоровых москвичей и почувствовать, что город о них заботится. Помимо того, что вы проходите тест, есть программа, позволяющая обеспечить за счет средств города и забор яйцеклеток, и криоконсервацию. Мы расширяем программу ЭКО, и для определенных категорий женщин город также берет на себя расходы, связанные с генетическим тестом эмбрионов для того, чтобы быть уверенной, что вы выносите и родите здорового ребенка.– Это потрясающие результаты. Перейдем немного к другой теме. Также в Москве недавно прошла акция против домашнего насилия "Не молчи". Видите ли вы какие-то результаты от акции? Может, возросло число обращений от женщин?– Да, действительно, в Москве уже более десяти лет существует кризисный центр помощи жертвам домашнего насилия. За этот период в центр обратились около двух с половиной тысяч женщин, и подавляющему большинству из них удалось помочь выйти из трудной жизненной ситуации, построить свою жизнь. Центр работает вроде бы уже много лет, но не так много женщин о нем знали, поэтому в этом году запустили акцию "Бьет, значит, не любит. Не молчи". И удивительно, какой отклик эта акция нашла среди всех: к нам присоединились торговые центры, МФЦ, многие публичные люди поддержали нас в этом начинании. Конечно, акция привлекла или увеличила количество женщин, которые обращаются в наши центры, обращаемость увеличилась в разы.Мы уже сейчас активно развиваем различные меры поддержки, и город действительно может оказать реальную поддержку. Женщины могут пожить в этом центре. Мы точно понимаем, что мы можем каждой женщине обеспечить переобучение или дообучение по той профессии, которая реально ее интересует, и обеспечить ей полноценное трудоустройство. Я уже не говорю, что нет вопросов с трудоустройством детей и в школы, и в детские сады, и где удобно – рядом с домом, рядом с родителями, рядом с работой. Сейчас мы смотрим, какие дополнительные меры могли бы мы еще вести, и рассматриваем возможность субсидирования частичной оплаты аренды жилья до того периода, когда она встанет полностью на ноги и сможет содержать себя и вести новую жизнь. Надеюсь, что такие акции, которые мы еще будем проводить, позволят больше женщинам узнать об их возможностях и достойно выйти из кризисной ситуации, начать новую жизнь.– Скоро будет День среднего профессионального образования. Как обстоят дела сейчас в Москве на рынке труда? Действительно ли до сих пор востребованы рабочие профессии?– Очень хороший вопрос. Действительно, 2 октября у нас День среднего профессионального образования. На сегодняшний день мы видим на рынке труда явный перекос: 75% вакансий сегодня на московском рынке труда требует среднего профессионального образования, только 15% – высшего образования. Когда же мы смотрим на структуру выпускников, которая выходит на рынок труда, то здесь все наоборот: только 20% от всех выпускников оканчивают среднее профессиональное образование и 60% получают высшее образование. То есть специалистов с высшим образованием в разы больше, чем потребности рынка труда, а специалистов со средним образованием, соответственно, в разы меньше. Что происходит? Создается в таком случае ситуация, при которой люди, получившие высшее образование, идут на те профессии, которые не требуют этого образования. Они потеряли годы, они учились, у них совершенно другие потребности, представления о себе, но, увы, на рынке труда они не могут найти себя или очень сложно находят вакансии под свой запрос. Понимая такой дисбаланс, мы активно занимаемся развитием среднего профессионального образования. Уже в этом году увеличили количество бюджетных мест для учеников девятого класса в два раза, и благодаря этому около 10 тысяч дополнительно девятиклассников пришли в колледжи. У нас очень большая и серьезная программа обновления материально-технической базы наших учреждений среднего профессионального образования. Это и строительство новых колледжей, и капитальные ремонты и оснащение их оборудованием.– То есть правильно я понимаю, что нынешние школьники заинтересованы в получении среднего профессионального образования, и высшее уже не стоит во главе угла?– Да, мы видим, что на сегодняшний день идет колоссальное изменение в понимании и выпускников, и родителей, какой образовательный трек позволяет им стать более успешными и востребованными на рынке. И этот трек сегодня не в сторону высшего, тем более гуманитарного образования. Увы, это факт, мы должны об этом говорить.

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москва

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О долголетии, домашнем насилии и рынке труда в Москве. Интервью Анастасии Раковой О долголетии, домашнем насилии и рынке труда в Москве. Интервью Анастасии Раковой 2024-09-30T11:00 true PT16M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, москва, анастасия ракова , федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)