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ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня

ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня - РИА Новости, 30.09.2024

ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня

Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня 2025 года в северной столице России, сообщает в понедельник Росконгресс. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:14

2024-09-30T12:14

2024-09-30T12:14

россия

пмэф

санкт-петербург

экономика

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня 2025 года в северной столице России, сообщает в понедельник Росконгресс. "️Определены даты проведения ПМЭФ–2025. Вносим в календарь - 18-21 июня", - говорится в сообщении.

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санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

россия, пмэф, санкт-петербург, экономика