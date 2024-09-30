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ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня - РИА Новости, 30.09.2024
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12:14 30.09.2024
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ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня
ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня - РИА Новости, 30.09.2024
ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня 2025 года в северной столице России, сообщает в понедельник Росконгресс. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:14
2024-09-30T12:14
россия
пмэф
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня 2025 года в северной столице России, сообщает в понедельник Росконгресс. "️Определены даты проведения ПМЭФ–2025. Вносим в календарь - 18-21 июня", - говорится в сообщении.
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россия, пмэф, санкт-петербург, экономика
Россия, ПМЭФ, Санкт-Петербург, Экономика
ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня

Петербургский международный экономический форум в 2025 году пройдет 18-21 июня

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня 2025 года в северной столице России, сообщает в понедельник Росконгресс.
"️Определены даты проведения ПМЭФ–2025. Вносим в календарь - 18-21 июня", - говорится в сообщении.
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