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ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня
ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня - РИА Новости, 30.09.2024
ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня 2025 года в северной столице России, сообщает в понедельник Росконгресс. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:14
2024-09-30T12:14
2024-09-30T12:14
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пмэф
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня 2025 года в северной столице России, сообщает в понедельник Росконгресс. "️Определены даты проведения ПМЭФ–2025. Вносим в календарь - 18-21 июня", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пмэф, санкт-петербург, экономика
Россия, ПМЭФ, Санкт-Петербург, Экономика
ПМЭФ в 2025 году пройдет 18-21 июня
Петербургский международный экономический форум в 2025 году пройдет 18-21 июня