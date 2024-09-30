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Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями - РИА Новости, 01.10.2024
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Культура
 
22:25 30.09.2024 (обновлено: 04:53 01.10.2024)
https://ria.ru/20240930/novgorod-1975620505.html
Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями
Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями - РИА Новости, 01.10.2024
Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями
Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад Х века с монетами и украшениями, сообщил Институт археологии РАН. РИА Новости, 01.10.2024
2024-09-30T22:25
2024-10-01T04:53
культура
великий новгород
ближний восток
центральная азия
российская академия наук
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад Х века с монетами и украшениями, сообщил Институт археологии РАН.Новгородская экспедиция в июле-сентябре провела археологические исследования в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода (ул. Воздвиженская, д. 6).&quot;Неожиданным и сенсационным событием при завершении работ в центральной части раскопа стало открытие денежно-вещевого клада, спрятанного владельцем в яму, выкопанную в материковой глине. В кладе около 1800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений&quot;, — говорится в сообщении.Подчеркивается, что его вес составил около трех килограммов.Основная масса денежной составляющей комплекса, получившего название Воздвиженский, представлена куфическими дирхамами, отчеканенными на монетных дворах Ближнего Востока и Центральной Азии. Дирхамы Арабского халифата выпущены правителями из династий Умайадов и Аббасидов в Васите, Мадинат ас-Саламе (Багдаде), Сук ал-Ахвазе, Амиде и других местах на территории современных Ирака, Ирана и Турции. Множество монет клада принадлежат амирам из среднеазиатской династии Саманидов. Саманидские дирхамы выпущены в Андарабе, Балхе, Бухаре, Самарканде и Шаше.В кладе также оказалась сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (591-628), германский денарий императора Оттона I (936-973) и девять византийских милиарисиев: восемь императора Константина VII Порфирогенета (945-959) и один — Иоанна Цимисхия (969-976). У драхмы, денария и всех милиарисиев Константина VII есть приклепанные ушки — их могли использовать как привески.Вещевая часть клада состоит из 83 предметов. В их числе одна хрустальная шарообразная и девять стеклянных бусин, бронзовая позолоченная подвеска и 72 украшения из серебра. Среди них — пластинчатый широкосрединный гладкий перстень и височное однобусинное зерненое кольцо, 16 одинаковых сферических пуговиц с крупными ушками. Один из наиболее выразительных предметов — серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями с тремя дисками на концах. Его можно причислить к одной из древнейших групп предметов христианского культа, вошедших в обиход на Руси. Они получили распространение в Скандинавии и на Руси со второй половины X века и продолжали бытовать в древнерусских землях до XII века. По предварительным данным, сокрытие Воздвиженского клада относится ко второй половине 970-х годов. Более точно о времени его захоронения станет понятно после определения всех восточных монет.
https://ria.ru/20240709/nauka-1958227605.html
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великий новгород
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великий новгород, ближний восток, центральная азия, российская академия наук
Культура, Великий Новгород, Ближний Восток, Центральная Азия, Российская академия наук
Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад с монетами и украшениями

Археологи обнаружили в Великом Новгороде крупный клад X века с серебром

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкВеликий Новгород
Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Великий Новгород. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Археологи обнаружили в Великом Новгороде клад Х века с монетами и украшениями, сообщил Институт археологии РАН.
Новгородская экспедиция в июле-сентябре провела археологические исследования в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода (ул. Воздвиженская, д. 6).
«

"Неожиданным и сенсационным событием при завершении работ в центральной части раскопа стало открытие денежно-вещевого клада, спрятанного владельцем в яму, выкопанную в материковой глине. В кладе около 1800 целых и фрагментированных серебряных монет и более 80 серебряных украшений", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что его вес составил около трех килограммов.
Основная масса денежной составляющей комплекса, получившего название Воздвиженский, представлена куфическими дирхамами, отчеканенными на монетных дворах Ближнего Востока и Центральной Азии. Дирхамы Арабского халифата выпущены правителями из династий Умайадов и Аббасидов в Васите, Мадинат ас-Саламе (Багдаде), Сук ал-Ахвазе, Амиде и других местах на территории современных Ирака, Ирана и Турции. Множество монет клада принадлежат амирам из среднеазиатской династии Саманидов. Саманидские дирхамы выпущены в Андарабе, Балхе, Бухаре, Самарканде и Шаше.
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В кладе также оказалась сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (591-628), германский денарий императора Оттона I (936-973) и девять византийских милиарисиев: восемь императора Константина VII Порфирогенета (945-959) и один — Иоанна Цимисхия (969-976). У драхмы, денария и всех милиарисиев Константина VII есть приклепанные ушки — их могли использовать как привески.
Вещевая часть клада состоит из 83 предметов. В их числе одна хрустальная шарообразная и девять стеклянных бусин, бронзовая позолоченная подвеска и 72 украшения из серебра. Среди них — пластинчатый широкосрединный гладкий перстень и височное однобусинное зерненое кольцо, 16 одинаковых сферических пуговиц с крупными ушками. Один из наиболее выразительных предметов — серебряный крест с расширяющимися к концам ветвями с тремя дисками на концах. Его можно причислить к одной из древнейших групп предметов христианского культа, вошедших в обиход на Руси. Они получили распространение в Скандинавии и на Руси со второй половины X века и продолжали бытовать в древнерусских землях до XII века.
По предварительным данным, сокрытие Воздвиженского клада относится ко второй половине 970-х годов. Более точно о времени его захоронения станет понятно после определения всех восточных монет.
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