Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван
Мишустин прибыл в Ереван на заседание Евразийского межправительственного совета
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван, где во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума.
Ранее в понедельник глава российского правительства посетил с официальным визитом республику Иран.
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В ходе заседания межправсовета во вторник главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.
Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года.
Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при Союзе и приглашенные гости.
Предстоящее заседание межправительственного совета станет 40-м с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в 2024 году. Предыдущее заседание состоялось 3-4 июня в белорусском Несвиже.
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