https://ria.ru/20240930/mishustin-1975592200.html

Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван

Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван - РИА Новости, 30.09.2024

Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван, где во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T18:32

2024-09-30T18:32

2024-09-30T18:49

россия

ереван

иран

михаил мишустин

евразийский экономический союз

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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван, где во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума. Ранее в понедельник глава российского правительства посетил с официальным визитом республику Иран. В ходе заседания межправсовета во вторник главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах. Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года. Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при Союзе и приглашенные гости. Предстоящее заседание межправительственного совета станет 40-м с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в 2024 году. Предыдущее заседание состоялось 3-4 июня в белорусском Несвиже.

https://ria.ru/20240924/mishustin-1974461251.html

https://ria.ru/20240928/iran-1975293835.html

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россия, ереван, иран, михаил мишустин, евразийский экономический союз