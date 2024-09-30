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Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван - РИА Новости, 30.09.2024
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18:32 30.09.2024 (обновлено: 18:49 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/mishustin-1975592200.html
Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван
Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван - РИА Новости, 30.09.2024
Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван, где во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T18:32
2024-09-30T18:49
россия
ереван
иран
михаил мишустин
евразийский экономический союз
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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван, где во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума. Ранее в понедельник глава российского правительства посетил с официальным визитом республику Иран. В ходе заседания межправсовета во вторник главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах. Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года. Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при Союзе и приглашенные гости. Предстоящее заседание межправительственного совета станет 40-м с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в 2024 году. Предыдущее заседание состоялось 3-4 июня в белорусском Несвиже.
https://ria.ru/20240924/mishustin-1974461251.html
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россия, ереван, иран, михаил мишустин, евразийский экономический союз
Россия, Ереван, Иран, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз
Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван

Мишустин прибыл в Ереван на заседание Евразийского межправительственного совета

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 30 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Ереван, где во вторник примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума.
Ранее в понедельник глава российского правительства посетил с официальным визитом республику Иран.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Мишустин заявил о признаках стагнации в европейской экономике
24 сентября, 16:51
В ходе заседания межправсовета во вторник главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.
Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года.
Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при Союзе и приглашенные гости.
Предстоящее заседание межправительственного совета станет 40-м с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в 2024 году. Предыдущее заседание состоялось 3-4 июня в белорусском Несвиже.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
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РоссияЕреванИранМихаил МишустинЕвразийский экономический союз
 
 
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