https://ria.ru/20240930/kiev-1975404546.html

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве - РИА Новости, 30.09.2024

Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в Киеве

Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T04:17

2024-09-30T04:17

2024-09-30T04:19

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Киеве, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале."Киев - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Кривом Роге, Житомире, Киеве и Киевской области.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины