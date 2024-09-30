https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html

В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ

В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ - РИА Новости, 30.09.2024

В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ

Кабмин заложил в проекте бюджета на 2025–2027 годы средства на обеспечение школьников горячим питанием, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T12:12

2024-09-30T12:12

2024-09-30T12:48

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кабмин заложил в проекте бюджета на 2025–2027 годы средства на обеспечение школьников горячим питанием, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба правительства. "Необходимые средства также заложены на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам", - говорится в сообщении.

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