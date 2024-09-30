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В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ - РИА Новости, 30.09.2024
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12:12 30.09.2024 (обновлено: 12:48 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/kabmin-1975476676.html
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ - РИА Новости, 30.09.2024
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ
Кабмин заложил в проекте бюджета на 2025–2027 годы средства на обеспечение школьников горячим питанием, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:12
2024-09-30T12:48
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кабмин заложил в проекте бюджета на 2025–2027 годы средства на обеспечение школьников горячим питанием, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба правительства. "Необходимые средства также заложены на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам", - говорится в сообщении.
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общество, россия, правительство рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Правительство РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ

В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на выплаты школам

© Фото : МБОУ Балаганская СОШ №1 и ИРВЦ/ВКонтактеШкола
Школа - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : МБОУ Балаганская СОШ №1 и ИРВЦ/ВКонтакте
Школа. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кабмин заложил в проекте бюджета на 2025–2027 годы средства на обеспечение школьников горячим питанием, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба правительства.
"Необходимые средства также заложены на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам", - говорится в сообщении.
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