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В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ - РИА Новости, 30.09.2024
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ
Кабмин заложил в проекте бюджета на 2025–2027 годы средства на обеспечение школьников горячим питанием, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T12:12
2024-09-30T12:12
2024-09-30T12:48
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Кабмин заложил в проекте бюджета на 2025–2027 годы средства на обеспечение школьников горячим питанием, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, сообщила пресс-служба правительства. "Необходимые средства также заложены на такие значимые направления, как горячее питание школьников, выплаты классным руководителям, капитальный ремонт и строительство новых образовательных учреждений, лекарственное обеспечение льготников, повышение уровня пенсионного обеспечения и возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам", - говорится в сообщении.
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общество, россия, правительство рф, социальный навигатор, сн_образование
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В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на обеспечение школ
В проект бюджета на 2025–2027 годы заложили средства на выплаты школам