https://ria.ru/20240930/fukusima-1975413592.html

Ученые из Приморья взяли новые пробы после сбросов воды с "Фукусимы"

Ученые из Приморья взяли новые пробы после сбросов воды с "Фукусимы" - РИА Новости, 30.09.2024

Ученые из Приморья взяли новые пробы после сбросов воды с "Фукусимы"

Приморские ученые в ходе второй экспедиции для изучения последствий сброса вод с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии взяли новые пробы воды, в том числе для... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T07:11

2024-09-30T07:11

2024-09-30T07:11

наука

охотское море

япония

владивосток

фукусима-1

терсо

российская академия наук

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Приморские ученые в ходе второй экспедиции для изучения последствий сброса вод с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии взяли новые пробы воды, в том числе для отслеживания динамики изменения концентрации ранее обнаруженного в море трития, сообщает Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева Дальневосточного отделения РАН. В июне-июле состоялась научно-исследовательская экспедиция судна "Академик Опарин", целью которой была оценка радиологической безопасности дальневосточных морей в связи со сбросами воды с АЭС "Фукусима-1". Ученые взяли пробы свыше 100 тонн воды, а также образцы биоты и планктона в Японском и Охотском морях. В августе лабораторные анализы первых проб воды показали повышенное содержание трития в основной ветви течения Куросио. В институте сообщали, что его уровень пока не представляет угрозы для моря и его обитателей. Вторая экспедиция на НИС "Профессор Гагаринский", которая продолжила изучение последствий слива с АЭС "Фукусима-1", вернулась во Владивосток. "В задачи этой экспедиции входило обследование акватории Охотского моря, а также изучение характера водообмена моря с океаном. Анализы первых проб воды, полученные в предыдущей экспедиции, показали незначительное повышение относительно фона содержания трития в районе Южных Курильских островов. Кроме влияния вод, поступающих из района АЭС "Фукусима-1", это может объясняться и воздействием охотоморских вод, которые, в свою очередь, находятся под влиянием стока реки Амур. В водах суши содержание трития в несколько раз больше, чем в океане", - говорится в сообщении. Отмечается, что модельные расчеты указывают на начавшееся поступление вод от АЭС в Охотское море. Поэтому задача экспедиции состояла в оценке вклада в распределение трития речных вод и вод, поступающих из района АЭС, а также более тщательном исследовании южной части Охотского моря и акватории Курил. Эта территория является важнейшей рыболовной зоной России. "Экспедиция собрала 58 проб воды на содержание трития в 35 точках… В районе пролива Фриза и южной части Охотского моря отбор проведен в тех же точках, что и в июне-июле. Это позволит оценить динамику изменения концентрации трития. Отбор проб был также проведен в Японском море по маршруту следования", - отмечают ученые. Специалисты также провели океанографические съемки с измерением температуры, солености, химического состава вод, отбором фито- и зоопланктона на шельфе Сахалина и в районе Курил. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В этом финансовом году, который длится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов. Компания-оператор АЭС 26 сентября начала сброс девятой партии очищенной низкорадиоактивной воды в океан.

https://ria.ru/20240814/utechka-1966063356.html

https://ria.ru/20240628/magate-1956096314.html

https://ria.ru/20240826/primore-1968492885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

охотское море, япония, владивосток, фукусима-1, терсо, российская академия наук, в мире