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Эрдоган призвал Генассамблею ООН использовать полномочия для применения сил - РИА Новости, 30.09.2024
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20:37 30.09.2024 (обновлено: 21:02 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/erdogan-1975610850.html
Эрдоган призвал Генассамблею ООН использовать полномочия для применения сил
Эрдоган призвал Генассамблею ООН использовать полномочия для применения сил - РИА Новости, 30.09.2024
Эрдоган призвал Генассамблею ООН использовать полномочия для применения сил
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне атак Израиля в регионе призвал активизировать полномочие Генассамблеи ООН по применению вооруженной силы согласно... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T20:37
2024-09-30T21:02
в мире
израиль
ливан
турция
реджеп тайип эрдоган
хасан насрулла
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АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне атак Израиля в регионе призвал активизировать полномочие Генассамблеи ООН по применению вооруженной силы согласно полномочию, которое отражено в резолюции "Единство в пользу мира", принятом в 1950 году. Согласно резолюции "Единство в пользу мира", принятом в 1950 году, в любых случаях, когда Совет Безопасности ООН из-за отсутствия единогласия среди его пяти постоянных членов не может действовать, как это требуется для поддержания международного мира и безопасности, Генеральная Ассамблея немедленно рассмотрит этот вопрос и может дать соответствующие рекомендации членам ООН в отношении коллективных мер, включая применение вооружённой силы, когда это необходимо, для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. "Если Совет Безопасности (ООН) не проявит необходимой воли, необходимо быстро активировать полномочия Генеральной Ассамблеи ООН рекомендовать применение силы, как в резолюции "Единство в пользу мира" 1950 года", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник, которое продлилось около четырех часов. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, ливан, турция, реджеп тайип эрдоган, хасан насрулла, оон, хезболла, генеральная ассамблея оон
В мире, Израиль, Ливан, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Насрулла, ООН, Хезболла, Генеральная Ассамблея ООН
Эрдоган призвал Генассамблею ООН использовать полномочия для применения сил

Эрдоган после удара ЦАХАЛ призвал ГА ООН использовать право для применения силы

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне атак Израиля в регионе призвал активизировать полномочие Генассамблеи ООН по применению вооруженной силы согласно полномочию, которое отражено в резолюции "Единство в пользу мира", принятом в 1950 году.
Согласно резолюции "Единство в пользу мира", принятом в 1950 году, в любых случаях, когда Совет Безопасности ООН из-за отсутствия единогласия среди его пяти постоянных членов не может действовать, как это требуется для поддержания международного мира и безопасности, Генеральная Ассамблея немедленно рассмотрит этот вопрос и может дать соответствующие рекомендации членам ООН в отношении коллективных мер, включая применение вооружённой силы, когда это необходимо, для поддержания или восстановления международного мира и безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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27 сентября, 08:00
"Если Совет Безопасности (ООН) не проявит необходимой воли, необходимо быстро активировать полномочия Генеральной Ассамблеи ООН рекомендовать применение силы, как в резолюции "Единство в пользу мира" 1950 года", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник, которое продлилось около четырех часов.
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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