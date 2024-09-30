https://ria.ru/20240930/erdogan-1975610850.html

Эрдоган призвал Генассамблею ООН использовать полномочия для применения сил

Эрдоган призвал Генассамблею ООН использовать полномочия для применения сил - РИА Новости, 30.09.2024

Эрдоган призвал Генассамблею ООН использовать полномочия для применения сил

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне атак Израиля в регионе призвал активизировать полномочие Генассамблеи ООН по применению вооруженной силы согласно... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T20:37

2024-09-30T20:37

2024-09-30T21:02

в мире

израиль

ливан

турция

реджеп тайип эрдоган

хасан насрулла

оон

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/17/1974204204_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_da853061f2a15fd86a0c527cd32cbf06.jpg

АНКАРА, 30 сен – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне атак Израиля в регионе призвал активизировать полномочие Генассамблеи ООН по применению вооруженной силы согласно полномочию, которое отражено в резолюции "Единство в пользу мира", принятом в 1950 году. Согласно резолюции "Единство в пользу мира", принятом в 1950 году, в любых случаях, когда Совет Безопасности ООН из-за отсутствия единогласия среди его пяти постоянных членов не может действовать, как это требуется для поддержания международного мира и безопасности, Генеральная Ассамблея немедленно рассмотрит этот вопрос и может дать соответствующие рекомендации членам ООН в отношении коллективных мер, включая применение вооружённой силы, когда это необходимо, для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. "Если Совет Безопасности (ООН) не проявит необходимой воли, необходимо быстро активировать полномочия Генеральной Ассамблеи ООН рекомендовать применение силы, как в резолюции "Единство в пользу мира" 1950 года", - заявил турецкий лидер в своем обращении к нации после заседания кабинета министров в понедельник, которое продлилось около четырех часов. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам ливанского шиитского движения "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20240930/konflikt-1915630213.html

израиль

ливан

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, турция, реджеп тайип эрдоган, хасан насрулла, оон, хезболла, генеральная ассамблея оон