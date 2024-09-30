https://ria.ru/20240930/dtp-1975435766.html

В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей

В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей - РИА Новости, 30.09.2024

В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей

Водитель Citroen сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге беременную женщину, двух девочек-близнецов и 4-летнего мальчика, пострадавшие РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T10:07

2024-09-30T10:07

2024-09-30T10:09

происшествия

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Водитель Citroen сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге беременную женщину, двух девочек-близнецов и 4-летнего мальчика, пострадавшие получили травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии на проспекте Науки, 17 поступило в полицию Калининского района около 8 часов утра в понедельник. "Автомобиль "Ситроен" под управлением 49-летнего водителя при движении по проспекту Науки в зоне регулируемого пешеходного перехода напротив гипермаркета совершил наезд на переходивших проезжую часть беременную женщину, 4-летнего мальчика и двух девочек-близняшек 11 лет", – говорится в сообщении. Пешеходы получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП организована проверка.

https://ria.ru/20240613/dtp-1952475442.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия