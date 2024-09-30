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В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей
В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей - РИА Новости, 30.09.2024
В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей
Водитель Citroen сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге беременную женщину, двух девочек-близнецов и 4-летнего мальчика, пострадавшие РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T10:07
2024-09-30T10:07
2024-09-30T10:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Водитель Citroen сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге беременную женщину, двух девочек-близнецов и 4-летнего мальчика, пострадавшие получили травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, сообщение об аварии на проспекте Науки, 17 поступило в полицию Калининского района около 8 часов утра в понедельник. "Автомобиль "Ситроен" под управлением 49-летнего водителя при движении по проспекту Науки в зоне регулируемого пешеходного перехода напротив гипермаркета совершил наезд на переходивших проезжую часть беременную женщину, 4-летнего мальчика и двух девочек-близняшек 11 лет", – говорится в сообщении. Пешеходы получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП организована проверка.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге иномарка сбила на переходе беременную женщину и трех детей
В Петербурге Citroen сбил беременную женщину, мальчика и двух девочек-близнецов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен – РИА Новости.
Водитель Citroen сбил на пешеходном переходе на проспекте Науки в Санкт-Петербурге беременную женщину, двух девочек-близнецов и 4-летнего мальчика, пострадавшие получили травмы средней тяжести, сообщила пресс-служба
регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, сообщение об аварии на проспекте Науки, 17 поступило в полицию Калининского района около 8 часов утра в понедельник.
"Автомобиль "Ситроен" под управлением 49-летнего водителя при движении по проспекту Науки в зоне регулируемого пешеходного перехода напротив гипермаркета совершил наезд на переходивших проезжую часть беременную женщину, 4-летнего мальчика и двух девочек-близняшек 11 лет", – говорится в сообщении.
Пешеходы получили травмы и были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП организована проверка.