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В Волгограде столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024
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09:56 30.09.2024 (обновлено: 10:04 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/dtp-1975433293.html
В Волгограде столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
В Волгограде столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024
В Волгограде столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие
Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T09:56
2024-09-30T10:04
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 30 сен – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в понедельник в 6.40 на перекрестке улиц Гроссмана и Ополченской в Волгограде столкнулись грузовик MAN и рейсовый автобус №68."В результате ДТП трое пассажиров автобуса обратились за медпомощью", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
волгоград
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происшествия, волгоград, волгоградская область
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область
В Волгограде столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Волгограде три человека пострадали при столкновении автобуса и грузовика

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramДТП в Тракторозаводском районе в Волгоградской области
ДТП в Тракторозаводском районе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
ДТП в Тракторозаводском районе в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 30 сен – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в понедельник в 6.40 на перекрестке улиц Гроссмана и Ополченской в Волгограде столкнулись грузовик MAN и рейсовый автобус №68.
"В результате ДТП трое пассажиров автобуса обратились за медпомощью", - говорится в сообщении полиции.
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