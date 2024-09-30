https://ria.ru/20240930/dtp-1975433293.html

В Волгограде столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

В Волгограде столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.09.2024

В Волгограде столкнулись автобус и грузовик, есть пострадавшие

Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T09:56

2024-09-30T09:56

2024-09-30T10:04

происшествия

волгоград

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 30 сен – РИА Новости. Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Волгограде, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.По информации ведомства, в понедельник в 6.40 на перекрестке улиц Гроссмана и Ополченской в Волгограде столкнулись грузовик MAN и рейсовый автобус №68."В результате ДТП трое пассажиров автобуса обратились за медпомощью", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

волгоград

волгоградская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, волгоград, волгоградская область