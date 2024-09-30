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Представители СК возложили цветы на Аллее героев в Донецке - РИА Новости, 30.09.2024
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21:41 30.09.2024
https://ria.ru/20240930/donetsk-1975617487.html
Представители СК возложили цветы на Аллее героев в Донецке
Представители СК возложили цветы на Аллее героев в Донецке - РИА Новости, 30.09.2024
Представители СК возложили цветы на Аллее героев в Донецке
Представители СК в ДНР возложили цветы на Аллее героев в Донецке в День воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T21:41
2024-09-30T21:41
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Представители СК в ДНР возложили цветы на Аллее героев в Донецке в День воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы отмечаем важное событие – День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Эта дата символизирует не только восстановление исторической справедливости, но и единство нашего народа", - отметил представитель Следственного комитета России. Он добавил, что ведомство активно занимается расследованием преступлений украинских нацистов, которые были совершены не только в ходе так называемой антитеррористической операции (АТО), но и уже после начала специальной военной операции. "Наша страна проходит исторически значимые испытания, и наш общий долг – защищать жителей России от преступных действий киевского режима, восстанавливать справедливость и добиваться неминуемого наказания виновных. Следственный комитет России расследует уголовные дела по всем фактам преступлений украинских националистов, устанавливает и привлекает к ответственности конкретных лиц, в том числе представителей военного руководства Украины. Некоторые из них уже понесли суровые наказания", - пояснил он. Россия 21 февраля 2022 года признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и подписала с ними Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Международные договоры о вхождении всех четырех регионов в состав России подписали 30 сентября 2022 года. Позже Конституционный суд РФ признал эти договоры соответствующими Конституции страны, Госдума и Совфед ратифицировали их. Пятого октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Таким образом, число субъектов Российской Федерации увеличилось до 89.
https://ria.ru/20240930/vossoedinenie-1975042085.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, общество
Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Общество
Представители СК возложили цветы на Аллее героев в Донецке

Представители СК возложили цветы в Донецке в День воссоединения регионов с РФ

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Представители СК в ДНР возложили цветы на Аллее героев в Донецке в День воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы отмечаем важное событие – День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Эта дата символизирует не только восстановление исторической справедливости, но и единство нашего народа", - отметил представитель Следственного комитета России.
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День воссоединения новых регионов с Россией
Вчера, 01:43
Он добавил, что ведомство активно занимается расследованием преступлений украинских нацистов, которые были совершены не только в ходе так называемой антитеррористической операции (АТО), но и уже после начала специальной военной операции.
"Наша страна проходит исторически значимые испытания, и наш общий долг – защищать жителей России от преступных действий киевского режима, восстанавливать справедливость и добиваться неминуемого наказания виновных. Следственный комитет России расследует уголовные дела по всем фактам преступлений украинских националистов, устанавливает и привлекает к ответственности конкретных лиц, в том числе представителей военного руководства Украины. Некоторые из них уже понесли суровые наказания", - пояснил он.
Россия 21 февраля 2022 года признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и подписала с ними Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Международные договоры о вхождении всех четырех регионов в состав России подписали 30 сентября 2022 года. Позже Конституционный суд РФ признал эти договоры соответствующими Конституции страны, Госдума и Совфед ратифицировали их. Пятого октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Таким образом, число субъектов Российской Федерации увеличилось до 89.
Никосия - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
На Кипре отметили День воссоединения новых регионов с Россией
28 сентября, 23:14
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВладимир ПутинГосдума РФСовет Федерации РФОбщество
 
 
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