Представители СК возложили цветы на Аллее героев в Донецке
Представители СК возложили цветы в Донецке в День воссоединения регионов с РФ
Донецк. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Представители СК в ДНР возложили цветы на Аллее героев в Донецке в День воссоединения новых регионов с Россией, передает корреспондент РИА Новости.
"Сегодня мы отмечаем важное событие – День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Эта дата символизирует не только восстановление исторической справедливости, но и единство нашего народа", - отметил представитель Следственного комитета России.
День воссоединения новых регионов с Россией
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Он добавил, что ведомство активно занимается расследованием преступлений украинских нацистов, которые были совершены не только в ходе так называемой антитеррористической операции (АТО), но и уже после начала специальной военной операции.
"Наша страна проходит исторически значимые испытания, и наш общий долг – защищать жителей России от преступных действий киевского режима, восстанавливать справедливость и добиваться неминуемого наказания виновных. Следственный комитет России расследует уголовные дела по всем фактам преступлений украинских националистов, устанавливает и привлекает к ответственности конкретных лиц, в том числе представителей военного руководства Украины. Некоторые из них уже понесли суровые наказания", - пояснил он.
Россия 21 февраля 2022 года признала независимость Донецкой и Луганской Народных Республик и подписала с ними Договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Международные договоры о вхождении всех четырех регионов в состав России подписали 30 сентября 2022 года. Позже Конституционный суд РФ признал эти договоры соответствующими Конституции страны, Госдума и Совфед ратифицировали их. Пятого октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Таким образом, число субъектов Российской Федерации увеличилось до 89.
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