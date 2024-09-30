https://ria.ru/20240930/discord-1975534963.html

Суд оштрафовал Discord за неудаление запрещенной информации

Суд оштрафовал Discord за неудаление запрещенной информации - РИА Новости, 30.09.2024

Суд оштрафовал Discord за неудаление запрещенной информации

Социальную сеть Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T14:56

2024-09-30T14:56

2024-09-30T15:46

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Социальную сеть Discord оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации, сообщили РИА Новости в Таганском суде Москвы. "Суд признал Discord виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 13.50 КоАП Российской Федерации, и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей", — говорится в карточке дела. Максимальное наказание по этой статье — штраф до четырех миллионов рублей. Соцсеть Discord, созданная в 2015 году, изначально задумывалась как платформа для геймеров. Она дает пользователям возможность общаться с помощью видео и голосовой связи, а также обмениваться сообщениями. По данным Discord, в соцсети насчитывается около 150 миллионов активных пользователей в месяц.В марте Discord включили в реестр социальных сетей Роскомнадзора. Сейчас там насчитывается 14 страниц, связанных с соцсетью и содержащих запрещенную на территории России информацию.Как заявлял депутат Госдумы Антон Горелкин, в отношении Discord есть основания для жестких мер, в том числе блокировки в России. По его словам, сервис включили в "список на приземление" одним из первых, но за три года он не выполнил ни одной предусмотренной законом обязанности.

https://ria.ru/20240930/gugl-1975544282.html

https://ria.ru/20240830/roskomnadzor--1969584818.html

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