https://ria.ru/20240930/chili-1975025267.html

"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности

"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности - РИА Новости, 30.09.2024

"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности

История зарубежных операций Вашингтона, призванных свергнуть неугодные режимы, очень давняя. И в ней по-прежнему хватает белых пятен. Хотя действия спецслужб в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:00

2024-09-30T08:03

в мире

сша

чили

сальвадор альенде

сеймур херш

генри киссинджер

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. История зарубежных операций Вашингтона, призванных свергнуть неугодные режимы, очень давняя. И в ней по-прежнему хватает белых пятен. Хотя действия спецслужб в основном задокументированы, многое до сих пор засекречено. Недавно Архив нацбезопасности США открыл доступ к некоторым бумагам, связанным с переворотом в Чили в 1973-м. Весь мир в очередной раз убедился: Белый дом никогда не чурался грязных методов.Восемь миллионов на дестабилизациюВоенная хунта под предводительством Аугусто Пиночета, свергнув президента-социалиста Сальвадора Альенде, действовала крайне жестоко, и американцы этому очень помогали. Погибли по меньшей мере 40 тысяч чилийцев.Вскоре после этих событий журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, опубликовал в газете The New York Times (NYT) статью под названием "Шеф ЦРУ рассказал палате представителей о кампании стоимостью восемь миллионов долларов против Альенде в 1970-73 годах".Глава ЦРУ Уильям Колби и агент Дэвид Филлипс выступали перед комитетом по вооруженным силам в апреле 1974-го. Слушания были закрытыми.Колби, в частности, сообщил, что с 1962-го по 1973-й некий сверхсекретный "Комитет 40", который курировал тайные операции, уполномочил ЦРУ потратить 11 миллионов в Чили, чтобы "дестабилизировать" правительство Альенде и "ускорить его падение". "Деятельность агентства рассматривалась как лабораторный эксперимент для проверки методов крупных финансовых инвестиций в целях дискредитации и свержения правительства", — уточнил шеф разведки.Официально госсекретарь Генри Киссинджер отрицал какую бы то ни было вовлеченность США в чилийские события.Возмущенный такой ложью конгрессмен Майкл Харрингтон обратился к председателю комитета сената по иностранным делам Уильяму Фулбрайту с просьбой расследовать действия ЦРУ. Реакции не последовало, и депутат позвонил Хершу."Полная чушь"Когда выступила NYT (сенсационную статью напечатали на первой полосе), в сенате сформировали спецкомитет для проверки тайных операций ЦРУ в Чили и других странах. Это было совершенно беспрецедентно.Шумиха заставила президента Джеральда Форда, тесно контактировавшего с Киссинджером, признать американскую активность в Чили. Но без подстрекательств к перевороту, утверждал он.Общественность была склонна возложить всю ответственность на госсекретаря, который скрывал часть информации от Форда.Более того, как свидетельствуют документы, Киссинджер пытался препятствовать и публикации статьи Херша. А в личной беседе с Колби просил узнать, откуда утечка.Бюро разведки и исследований Госдепартамента подтвердило: возглавляемый Киссинджером "Комитет 40" действительно "занимался вопросом целесообразности поддержки чилийских военных, если они попытаются организовать переворот, обсуждал возможность давления на Альенде путем ускорения экономического кризиса в Чили". Это рассекретили лишь сейчас.А в то время глава американской дипломатии продолжал манипулировать Фордом, уверяя, что США лишь "вложили деньги в оппозиционные партии и газеты", "не было никакой попытки переворота".Обвинения в адрес "Комитета 40" прокомментировал СМИ так: "Послушайте, все это в любом случае не имеет отношения к путчу. Полная чушь".Вашингтон молчитОчевидные несостыковки в заявлениях Киссинджера и Херша беспокоили Белый дом. Помощники Форда изучили проблему и сделали вывод: "Комитет 40" существовал, "окончательным арбитром" в нем был именно госсекретарь.Киссинджер снова бросился в атаку, попросив правительство ограничить публичную информацию о ЦРУ."Мы сталкиваемся с мировыми угрозами демократическим институтам, нам нужны тайные операции, чтобы справиться с ними", — написал он министрам. А в перевороте, по его словам, виноват сам Альенде. И тут же проговорился: "Он был противником США, можно спросить, почему бы нам не выступить против него?"Как и во многих других случаях, расследование конгресса, пусть и беспрецедентное на тот момент (это сегодня представителей ЦРУ можно вызывать в комитеты, как в суд), не дало ощутимых результатов. Форд и Киссинджер сохраняли власть до 1977-го. Отдуваться за действия США в Чили пришлось другим президентам. Но ни один из них не признал четко и безоговорочно вины Вашингтона. В прошлом году чилийское правительство официально обратилось к администрации Джо Байдена с просьбой полностью рассекретить показания Колби. В ЦРУ отказались, а Белый дом на них не особо давил.Обнародованные документы подтверждают устоявшееся мнение о Киссинджере как дипломате, придерживавшемся принципов Realpolitik, то есть достижения целей любой ценой. Хотя при нем наметилась разрядка между США и главными конкурентами, Китаем и СССР, тогда же были заложены основы современной внешней политики Вашингтона — пример Чили это подтверждает. А последствия хорошо ощутимы сегодня во всем мире, от Европы до Латинской Америки.

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в мире, сша, чили, сальвадор альенде, сеймур херш, генри киссинджер, центральное разведывательное управление (цру)