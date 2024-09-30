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"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности - РИА Новости, 30.09.2024
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08:00 30.09.2024 (обновлено: 08:03 30.09.2024)
https://ria.ru/20240930/chili-1975025267.html
"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности
"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности - РИА Новости, 30.09.2024
"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности
История зарубежных операций Вашингтона, призванных свергнуть неугодные режимы, очень давняя. И в ней по-прежнему хватает белых пятен. Хотя действия спецслужб в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-30T08:00
2024-09-30T08:03
в мире
сша
чили
сальвадор альенде
сеймур херш
генри киссинджер
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. История зарубежных операций Вашингтона, призванных свергнуть неугодные режимы, очень давняя. И в ней по-прежнему хватает белых пятен. Хотя действия спецслужб в основном задокументированы, многое до сих пор засекречено. Недавно Архив нацбезопасности США открыл доступ к некоторым бумагам, связанным с переворотом в Чили в 1973-м. Весь мир в очередной раз убедился: Белый дом никогда не чурался грязных методов.Восемь миллионов на дестабилизациюВоенная хунта под предводительством Аугусто Пиночета, свергнув президента-социалиста Сальвадора Альенде, действовала крайне жестоко, и американцы этому очень помогали. Погибли по меньшей мере 40 тысяч чилийцев.Вскоре после этих событий журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, опубликовал в газете The New York Times (NYT) статью под названием "Шеф ЦРУ рассказал палате представителей о кампании стоимостью восемь миллионов долларов против Альенде в 1970-73 годах".Глава ЦРУ Уильям Колби и агент Дэвид Филлипс выступали перед комитетом по вооруженным силам в апреле 1974-го. Слушания были закрытыми.Колби, в частности, сообщил, что с 1962-го по 1973-й некий сверхсекретный "Комитет 40", который курировал тайные операции, уполномочил ЦРУ потратить 11 миллионов в Чили, чтобы "дестабилизировать" правительство Альенде и "ускорить его падение". "Деятельность агентства рассматривалась как лабораторный эксперимент для проверки методов крупных финансовых инвестиций в целях дискредитации и свержения правительства", — уточнил шеф разведки.Официально госсекретарь Генри Киссинджер отрицал какую бы то ни было вовлеченность США в чилийские события.Возмущенный такой ложью конгрессмен Майкл Харрингтон обратился к председателю комитета сената по иностранным делам Уильяму Фулбрайту с просьбой расследовать действия ЦРУ. Реакции не последовало, и депутат позвонил Хершу."Полная чушь"Когда выступила NYT (сенсационную статью напечатали на первой полосе), в сенате сформировали спецкомитет для проверки тайных операций ЦРУ в Чили и других странах. Это было совершенно беспрецедентно.Шумиха заставила президента Джеральда Форда, тесно контактировавшего с Киссинджером, признать американскую активность в Чили. Но без подстрекательств к перевороту, утверждал он.Общественность была склонна возложить всю ответственность на госсекретаря, который скрывал часть информации от Форда.Более того, как свидетельствуют документы, Киссинджер пытался препятствовать и публикации статьи Херша. А в личной беседе с Колби просил узнать, откуда утечка.Бюро разведки и исследований Госдепартамента подтвердило: возглавляемый Киссинджером "Комитет 40" действительно "занимался вопросом целесообразности поддержки чилийских военных, если они попытаются организовать переворот, обсуждал возможность давления на Альенде путем ускорения экономического кризиса в Чили". Это рассекретили лишь сейчас.А в то время глава американской дипломатии продолжал манипулировать Фордом, уверяя, что США лишь "вложили деньги в оппозиционные партии и газеты", "не было никакой попытки переворота".Обвинения в адрес "Комитета 40" прокомментировал СМИ так: "Послушайте, все это в любом случае не имеет отношения к путчу. Полная чушь".Вашингтон молчитОчевидные несостыковки в заявлениях Киссинджера и Херша беспокоили Белый дом. Помощники Форда изучили проблему и сделали вывод: "Комитет 40" существовал, "окончательным арбитром" в нем был именно госсекретарь.Киссинджер снова бросился в атаку, попросив правительство ограничить публичную информацию о ЦРУ."Мы сталкиваемся с мировыми угрозами демократическим институтам, нам нужны тайные операции, чтобы справиться с ними", — написал он министрам. А в перевороте, по его словам, виноват сам Альенде. И тут же проговорился: "Он был противником США, можно спросить, почему бы нам не выступить против него?"Как и во многих других случаях, расследование конгресса, пусть и беспрецедентное на тот момент (это сегодня представителей ЦРУ можно вызывать в комитеты, как в суд), не дало ощутимых результатов. Форд и Киссинджер сохраняли власть до 1977-го. Отдуваться за действия США в Чили пришлось другим президентам. Но ни один из них не признал четко и безоговорочно вины Вашингтона. В прошлом году чилийское правительство официально обратилось к администрации Джо Байдена с просьбой полностью рассекретить показания Колби. В ЦРУ отказались, а Белый дом на них не особо давил.Обнародованные документы подтверждают устоявшееся мнение о Киссинджере как дипломате, придерживавшемся принципов Realpolitik, то есть достижения целей любой ценой. Хотя при нем наметилась разрядка между США и главными конкурентами, Китаем и СССР, тогда же были заложены основы современной внешней политики Вашингтона — пример Чили это подтверждает. А последствия хорошо ощутимы сегодня во всем мире, от Европы до Латинской Америки.
сша
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в мире, сша, чили, сальвадор альенде, сеймур херш, генри киссинджер, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Чили, Сальвадор Альенде, Сеймур Херш, Генри Киссинджер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Погибли десятки тысяч". ЦРУ призналось в преступлении полувековой давности

В США рассекретили данные о перевороте в Чили

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisТрибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. История зарубежных операций Вашингтона, призванных свергнуть неугодные режимы, очень давняя. И в ней по-прежнему хватает белых пятен. Хотя действия спецслужб в основном задокументированы, многое до сих пор засекречено. Недавно Архив нацбезопасности США открыл доступ к некоторым бумагам, связанным с переворотом в Чили в 1973-м. Весь мир в очередной раз убедился: Белый дом никогда не чурался грязных методов.

Восемь миллионов на дестабилизацию

Военная хунта под предводительством Аугусто Пиночета, свергнув президента-социалиста Сальвадора Альенде, действовала крайне жестоко, и американцы этому очень помогали. Погибли по меньшей мере 40 тысяч чилийцев.
© AP PhotoАугусто Пиночет
Аугусто Пиночет - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo
Аугусто Пиночет
Вскоре после этих событий журналист Сеймур Херш, лауреат Пулитцеровской премии, опубликовал в газете The New York Times (NYT) статью под названием "Шеф ЦРУ рассказал палате представителей о кампании стоимостью восемь миллионов долларов против Альенде в 1970-73 годах".
Глава ЦРУ Уильям Колби и агент Дэвид Филлипс выступали перед комитетом по вооруженным силам в апреле 1974-го. Слушания были закрытыми.
Колби, в частности, сообщил, что с 1962-го по 1973-й некий сверхсекретный "Комитет 40", который курировал тайные операции, уполномочил ЦРУ потратить 11 миллионов в Чили, чтобы "дестабилизировать" правительство Альенде и "ускорить его падение". "Деятельность агентства рассматривалась как лабораторный эксперимент для проверки методов крупных финансовых инвестиций в целях дискредитации и свержения правительства", — уточнил шеф разведки.
Официально госсекретарь Генри Киссинджер отрицал какую бы то ни было вовлеченность США в чилийские события.
© РИА Новости / Юрий Иванов | Перейти в медиабанкГосударственный секретарь США, помощник президента по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджер
Государственный секретарь США, помощник президента по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Юрий Иванов
Перейти в медиабанк
Государственный секретарь США, помощник президента по вопросам национальной безопасности Генри Киссинджер
Возмущенный такой ложью конгрессмен Майкл Харрингтон обратился к председателю комитета сената по иностранным делам Уильяму Фулбрайту с просьбой расследовать действия ЦРУ. Реакции не последовало, и депутат позвонил Хершу.

"Полная чушь"

Когда выступила NYT (сенсационную статью напечатали на первой полосе), в сенате сформировали спецкомитет для проверки тайных операций ЦРУ в Чили и других странах. Это было совершенно беспрецедентно.
Шумиха заставила президента Джеральда Форда, тесно контактировавшего с Киссинджером, признать американскую активность в Чили. Но без подстрекательств к перевороту, утверждал он.
Общественность была склонна возложить всю ответственность на госсекретаря, который скрывал часть информации от Форда.
© Фото : public domain38-й президент США Джеральд Форд
38-й президент США Джеральд Форд - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : public domain
38-й президент США Джеральд Форд
Более того, как свидетельствуют документы, Киссинджер пытался препятствовать и публикации статьи Херша. А в личной беседе с Колби просил узнать, откуда утечка.
Бюро разведки и исследований Госдепартамента подтвердило: возглавляемый Киссинджером "Комитет 40" действительно "занимался вопросом целесообразности поддержки чилийских военных, если они попытаются организовать переворот, обсуждал возможность давления на Альенде путем ускорения экономического кризиса в Чили". Это рассекретили лишь сейчас.
А в то время глава американской дипломатии продолжал манипулировать Фордом, уверяя, что США лишь "вложили деньги в оппозиционные партии и газеты", "не было никакой попытки переворота".
Обвинения в адрес "Комитета 40" прокомментировал СМИ так: "Послушайте, все это в любом случае не имеет отношения к путчу. Полная чушь".

Вашингтон молчит

Очевидные несостыковки в заявлениях Киссинджера и Херша беспокоили Белый дом. Помощники Форда изучили проблему и сделали вывод: "Комитет 40" существовал, "окончательным арбитром" в нем был именно госсекретарь.
Киссинджер снова бросился в атаку, попросив правительство ограничить публичную информацию о ЦРУ.
"Мы сталкиваемся с мировыми угрозами демократическим институтам, нам нужны тайные операции, чтобы справиться с ними", — написал он министрам. А в перевороте, по его словам, виноват сам Альенде. И тут же проговорился: "Он был противником США, можно спросить, почему бы нам не выступить против него?"
Как и во многих других случаях, расследование конгресса, пусть и беспрецедентное на тот момент (это сегодня представителей ЦРУ можно вызывать в комитеты, как в суд), не дало ощутимых результатов. Форд и Киссинджер сохраняли власть до 1977-го. Отдуваться за действия США в Чили пришлось другим президентам. Но ни один из них не признал четко и безоговорочно вины Вашингтона. В прошлом году чилийское правительство официально обратилось к администрации Джо Байдена с просьбой полностью рассекретить показания Колби. В ЦРУ отказались, а Белый дом на них не особо давил.
© AP Photo / Nick UtБывший государственный секретарь США Генри Киссинджер
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© AP Photo / Nick Ut
Бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер
Обнародованные документы подтверждают устоявшееся мнение о Киссинджере как дипломате, придерживавшемся принципов Realpolitik, то есть достижения целей любой ценой. Хотя при нем наметилась разрядка между США и главными конкурентами, Китаем и СССР, тогда же были заложены основы современной внешней политики Вашингтона — пример Чили это подтверждает. А последствия хорошо ощутимы сегодня во всем мире, от Европы до Латинской Америки.
 
В миреСШАЧилиСальвадор АльендеСеймур ХершГенри КиссинджерЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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