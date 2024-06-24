https://ria.ru/20240624/chili-1954565326.html

Телеграмма Киссинджеру. На какой вопрос президенты США боятся отвечать

Телеграмма Киссинджеру. На какой вопрос президенты США боятся отвечать - РИА Новости, 24.06.2024

Телеграмма Киссинджеру. На какой вопрос президенты США боятся отвечать

Полвека назад чилийская военная хунта под предводительством Аугусто Пиночета учредила Национальное разведывательное управление, известное как ДИНА. На деле же... РИА Новости, 24.06.2024

2024-06-24T08:00

2024-06-24T08:00

2024-06-24T11:43

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сша

чили

аугусто пиночет

сальвадор альенде

генри киссинджер

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Полвека назад чилийская военная хунта под предводительством Аугусто Пиночета учредила Национальное разведывательное управление, известное как ДИНА. На деле же это была тайная полиция с неограниченными полномочиями. За три года жертвами "эскадронов смерти" стали более трех тысяч человек. Спустя 50 лет в США рассекретили часть документов, проливающих свет на истинных создателей проекта."Три источника власти"Сотрудники американского архива национальной безопасности называют это управление "полицейскими силами типа гестапо". Действительно, полномочия и методы схожи.Указ о создании Национального разведывательного управления (Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) был опубликован 18 июня 1974-го, менее чем через год после прихода к власти хунты. Декрет, подписанный генералом Аугусто Пиночетом и соратниками, официально поручал организации "разработку требований по сбору разведданных для формулирования политики, планов и принятия мер, необходимых для безопасности и развития страны".В указе, однако, было три засекреченных пункта, дающие новой структуре право действовать в качестве тайной полиции — для слежки, задержания, заключения в тюрьму и устранения любого, кто хоть как-то похож на противника режима.В отличие от гестапо, над которым был формальный госорган (главное управление имперской безопасности), чилийское "разведуправление" подчинялось непосредственно Пиночету. "В Чили есть три источника власти, — сообщил офицер местной разведки американскому военному атташе в 1974-м. — Пиночет, Бог и ДИНА".Директором стал полковник Мануэль Контрерас. Он отчитывался "исключительно перед президентом Пиночетом и получал приказы только от него".При чем тут США?История отношений США с хунтой в Чили — давняя и проблемная. Начиная с 1990-х от американских президентов неоднократно требовали официальных извинений за поддержку Вашингтоном режима Пиночета — и те всегда уходили от ответа.В 2000-м ЦРУ все же признало свою причастность — правда, со множеством оговорок."ЦРУ активно поддерживало военную хунту после свержения Сальвадора Альенде, но не помогало Пиночету занять пост президента", — сообщалось в документе.Что касается возникновения ДИНА, то спустя годы высокопоставленный сотрудник американской разведки Рэймонд Уоррен говорил о "гениальности" Контрераса при создании репрессивного аппарата.Рассекреченные документы проливают свет на истоки этой фразы.Американская разведка поддерживала ДИНА организационно еще на стадии зарождения. В середине февраля 1974 года заместитель директора ЦРУ Вернон Уолтерс тайно отправился в Сантьяго. Задача от правительства США — личная встреча с Пиночетом."Я передал приветствия от президента и госсекретаря, а также заверения в дружбе и наше желание помочь тактично", — сообщил Уолтерс в телеграмме Генри Киссинджеру, возглавлявшему Госдепартамент.Пиночет, приняв предложение, попросил ЦРУ поддержать его новую службу и "своего ключевого человека" — полковника Мануэля Контрераса."Я сказал ему, что мы были бы рады, если бы Контрерас или кто-нибудь еще приехал к нам и посмотрел, чем мы можем помочь", — сообщил Уолтерс Киссинджеру.Уже три недели спустя чилийского полковника за званым ужином принимали в Лэнгли. Сотрудники управления рассказали гостю о том, как вообще устроены спецслужбы. А в середине 1975-го Контрерас некоторое время даже числился в финансовых отчетах ЦРУ как "оплачиваемый актив".Черт вырывается из табакеркиХотя подразделения чилийских вооруженных сил регулярно совершали преступления, в течение первых трех лет диктатуры именно ДИНА несло ответственность за большинство тайных арестов, случаев пыток и исчезновений. В США начали осознавать, к чему приложили руку.В одном из докладов американской разведки отмечалось, что методы допроса задержанных — "прямо из испанской инквизиции". Многих после такой процедуры казнили. Среди способов убийства были не самые привычные: например, связывали и сбрасывали с вертолета в океан.ДИНА занималось и крупными дезинформационными кампаниями. В ходе "Операции Коломбо" агенты размещали в малоизвестных информационных бюллетенях и газетах Бразилии и Аргентины ложные истории, утверждая, что чилийские левые сами убивали друг друга. В Буэнос-Айрес сотрудники DINA доставили труп с отрезанными головой и руками, с документами, удостоверяющими личность одного из исчезнувших чилийцев, и запиской: "Убит MIR". Речь шла об одной из левых партизанских организаций.Группа журналистов под руководством американца Джона Дингеса быстро разоблачила "Операцию Коломбо". Посольство США сообщило в Вашингтон, что истории, появившиеся в прессе, "вероятно, не соответствуют действительности", а исчезнувшие жертвы на самом деле убиты чилийцами."Ребрендинг" тайной полицииПиночетовская организация отвечала также за сверхсекретную программу по разработке химического оружия, которое можно было бы использовать в случае войны с Перу или Аргентиной, а также для тайных убийств врагов режима. Сотрудники построили подпольную лабораторию на конспиративной квартире одного из своих ведущих агентов Майкла Таунли, который закупал оборудование и химикаты в Штатах. Помимо производства зарина, планировали создавать еще более опасные боевые химические газы: зоман и табун.В сентябре 1976-го ДИНА нанесло удар в самое сердце США. В Вашингтоне при взрыве автомобиля погибли бывший посол Чили Орландо Летельер и его секретарша Ронни Карпен Моффит.Теракт усилил международное давление и критику со стороны чилийских вооруженных сил, возмущенных необузданностью спецслужбы.Менее чем через год после взрыва в Вашингтоне Пиночет объявил о роспуске организации. И новым указом учредил "Центр национальной разведки" (CNI). В отчетах американских спецслужб и оценках посольства отмечается, что это был просто "ребрендинг" чилийской тайной полиции: "Функции и формулировки указов о создании DINA и CNI практически идентичны". Многочисленные агенты ДИНА просто перешли в новый центр, который также подчинялся непосредственно диктатору.Несмотря на предупреждения дипломатов и разведчиков, Вашингтон не пытался активно бороться с пиночетовской организацией. Лишь в январе 1978 года Министерство юстиции США предъявило Контрерасу и его заместителю Педро Эспиносе обвинение в причастности к убийству Летельера и Моффит и потребовало их экстрадиции. Пиночет отказался. Дело в том, что "его ключевой человек" начал шантажировать президента, угрожая передать Штатам документы о личном заказе диктатора на теракт.Перед судом Контрерас и Эспиноса предстали только в 1990-х, на родине, после ухода Пиночета с поста президента. Тогда же прекратил существование и CNI.

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в мире, сша, чили, аугусто пиночет, сальвадор альенде, генри киссинджер, центральное разведывательное управление (цру)