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Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok - РИА Новости, 29.09.2024
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00:37 29.09.2024 (обновлено: 00:47 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/tiktok-1975296647.html
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok - РИА Новости, 29.09.2024
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok
Россияне жалуются на сбой в работе TikTok, свидетельствуют данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T00:37
2024-09-29T00:47
общество
технологии
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
tiktok
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе TikTok, свидетельствуют данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar. По данным сервиса "Сбой.рф", вечером в субботу поступило почти 1 тысяча жалоб на работу социальной сети, в воскресенье — уже почти 700. Наибольшая часть жалоб - 33% - поступило от москвичей, еще 9% — от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Ростовской и Московской областей и из других регионов. В то же время, согласно данным Downradar, было зафиксировано 159 жалоб на работу TikTok. Большинство из них поступает из Москвы. О проблемах сообщают и из других российских городов.
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санкт-петербург
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общество, технологии, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, tiktok
Общество, Технологии, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Москва, TikTok
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok

В нескольких регионах России жалуются на сбои в работе TikTok

© AP Photo / Kiichiro SatoЛоготип приложения TikTok
Логотип приложения TikTok - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© AP Photo / Kiichiro Sato
Логотип приложения TikTok . Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе TikTok, свидетельствуют данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar.
По данным сервиса "Сбой.рф", вечером в субботу поступило почти 1 тысяча жалоб на работу социальной сети, в воскресенье — уже почти 700. Наибольшая часть жалоб - 33% - поступило от москвичей, еще 9% — от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Ростовской и Московской областей и из других регионов.
В то же время, согласно данным Downradar, было зафиксировано 159 жалоб на работу TikTok. Большинство из них поступает из Москвы. О проблемах сообщают и из других российских городов.
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ОбществоТехнологииСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваTikTok
 
 
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