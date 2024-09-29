https://ria.ru/20240929/tiktok-1975296647.html
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok - РИА Новости, 29.09.2024
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok
Россияне жалуются на сбой в работе TikTok, свидетельствуют данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T00:37
2024-09-29T00:37
2024-09-29T00:47
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москва
tiktok
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Россияне жалуются на сбой в работе TikTok, свидетельствуют данные сервисов "Сбой.рф" и Downradar. По данным сервиса "Сбой.рф", вечером в субботу поступило почти 1 тысяча жалоб на работу социальной сети, в воскресенье — уже почти 700. Наибольшая часть жалоб - 33% - поступило от москвичей, еще 9% — от пользователей из Санкт-Петербурга. Также есть жалобы из Ростовской и Московской областей и из других регионов. В то же время, согласно данным Downradar, было зафиксировано 159 жалоб на работу TikTok. Большинство из них поступает из Москвы. О проблемах сообщают и из других российских городов.
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общество, технологии, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, tiktok
Общество, Технологии, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Москва, TikTok
Россияне пожаловались на сбой в работе TikTok
В нескольких регионах России жалуются на сбои в работе TikTok