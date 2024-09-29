https://ria.ru/20240929/svo-1975308347.html

Повар из Петербурга ушел добровольцем на СВО по примеру прадеда

Повар из Петербурга ушел добровольцем на СВО по примеру прадеда - РИА Новости, 29.09.2024

Повар из Петербурга ушел добровольцем на СВО по примеру прадеда

Повар из Санкт-Петербурга ушёл добровольцем на СВО по примеру прадеда, который служил на армейской кухне в годы Великой Отечественной войны. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T05:49

2024-09-29T05:49

2024-09-29T05:51

специальная военная операция на украине

санкт-петербург

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 29 сен — РИА Новости. Повар из Санкт-Петербурга ушёл добровольцем на СВО по примеру прадеда, который служил на армейской кухне в годы Великой Отечественной войны. "Он в 1941-м ушел на войну, сначала был командиром пулеметной роты, после ранения и до конца войны был поваром. Когда началась мобилизация, не дожидаясь повестки, я пошел также на СВО и меня сразу же, так как у меня образование повар-кондитер, взяли на должность повара", — рассказал РИА Новости старший повар мотострелкового батальона с позывным "Оспа". До начала мобилизации "Оспа" работал в ресторанах Санкт-Петербурга. Принял решение об участии в СВО, чтобы поднимать боевой дух военнослужащих вкусной едой. За время службы участвовал в боевых действиях в Бахмуте, где был ранен. Имеет ведомственные награды и медаль Жукова. "Мы не только на кухне, мы также и такелажниками были, то есть бегали на передок, приносили еду, вещи, боеприпасы, все что дадут, все туда несли. Так что мы по разным направлениям, так сказать, работаем, не только на кухне, как говорится, "отсиживаемся", - сказал доброволец.

https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html

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санкт-петербург, вооруженные силы рф, общество