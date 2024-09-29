https://ria.ru/20240929/reykh-1975303733.html

Вольфрам, подшипники, сардины: страны-нейтралы активно помогали Гитлеру

Вольфрам, подшипники, сардины: страны-нейтралы активно помогали Гитлеру - РИА Новости, 29.09.2024

Вольфрам, подшипники, сардины: страны-нейтралы активно помогали Гитлеру

Страны, в годы Второй мировой войны формально соблюдавшие нейтралитет, на самом деле активно помогали гитлеровской Германии, снабжая ее необходимым... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T03:57

2024-09-29T03:57

2024-09-29T04:12

в мире

украина

сергей лавров

сергей гармонин

михаил кокорич

великая отечественная война (1941-1945)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153106/16/1531061643_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f1927d67516a6406c683f2184c416967.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Страны, в годы Второй мировой войны формально соблюдавшие нейтралитет, на самом деле активно помогали гитлеровской Германии, снабжая ее необходимым стратегическим сырьем – например, вольфрамом, хромом и железом, дело доходило и до продуктов питания — в Третий рейх шли даже сардины, рассказал РИА Новости эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев. В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года в столице Баварии городе Мюнхене было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, получившее называние "Мюнхенский сговор", согласно которому Чехословакия в течение 10 дней освобождала и уступала Третьему рейху населенную преимущественно немцами Судетскую область. Последовавший через несколько месяцев аншлюс Чехословакии ознаменовал полный развал системы коллективной безопасности в Европе и крах политики "умиротворения" Гитлера. Версальская система мироустройства на европейском континенте, созданная после завершения Первой мировой войны, рухнула окончательно и бесповоротно. Экспансионистские планы Гитлера лишились сдержек и противовесов, что позволило ему развязать в итоге новою мировую бойню. После начала Второй мировой войны противоборствующие стороны поделились на страны антигитлеровской коалиции и страны "оси": Берлин-Рим-Токио. Но, тем не менее, даже на европейском континенте оставались государства, которым удалось сохранить нейтралитет и избежать участия в боевых действиях, это Швейцария, Швеция, Турция, Португалия, Испания и Ирландия. "Однако чистота нейтралитета, за исключением Ирландии, оказалась замарана взаимовыгодными секретными соглашениями с Гитлером, о чем сегодня в этих странах вспоминать не любят и не хотят", — отметил Матвеев. На дипломатическом сленге "секретный договор" – это международное соглашение, в котором государства-участники договорились скрывать существование или содержание договора от других государств и общественности. По подсчетам историков, с начала XVI по начало XX века 110 стран и различные независимые политические образования заключили около 600 секретных договоров. "Но все тайное рано или поздно становиться явным. И о секретных договоренностях нейтральных стран с Гитлером советской контрразведке поведал на допросе в оперсекторе НКВД СССР арестованный 26 июня 1945 года на территории поверженного Берлина бывший член Рейхстага (1933-1942), легационный советник Торгового отдела германского МИДа Вильгельм Биссе", — сказал Матвеев. Биссе был ветераном нацистской партии НСДАП, вступив в нее в 1931 году, еще до прихода Гитлера к власти. Он привел выдержки из текстов протоколов допросов Биссе. "Германия имела тайные договоры с государствами, объявившими себя нейтральными во время войны Германии с Советским Союзом… Общее руководство по заключению Германией тайных договоров с другими государствами осуществлял директор Торгово-политического отдела при Министерстве иностранных дел (Эмиль) Виль. Он же ведал и всей внешней торговлей", – сообщил следователю бывший дипломат. Далее Биссе раскрыл детали договоренностей с каждой из нейтральных европейских стран. ПОДШИПНИКИ ДЛЯ ГИТЛЕРА Несмотря на наличие у Гитлера утвержденного им же плана операции "Танненбаум" по завоеванию Швейцарии силами 12-й армии генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа в течение всего 2-3 дней, главарь нацистов пришел к выводу, что эта горная страна будет полезнее для рейха в качестве партнера, нежели врага, отметил Матвеев. "Со Швейцарией был заключен договор, примерно в 1940 году... По договору Швейцария обязалась пропускать по своей территории германские войска на территорию Италии. Кроме этого, обязывалась поставлять для Германии оборудование и точные измерительные приборы, подшипники для военной промышленности Германии. Взамен Германия выплачивала – уголь, железно и сталь. Эти поставки, как мне известно, продолжались до ноября 1944 г. Германия только одного угля вывозила в Швейцарию в месяц до 60 тысяч тонн. Кроме этого Германия снабжала Швейцарию оружием, в основном зенитными орудиями", – рассказал Биссе. "Бывший дипломат либо забыл, либо просто не знал о том, что помимо транспортной и экономической составляющей, в договоре была еще и финансовая, согласно которой Швейцария обязалась продавать Германии золото и другие драгоценные металлы за рейхсмарки в связи со сложностью для последней в конвертировании рейхсмарки как мировой валюты", — добавил Матвеев. САРДИНЫ ИЗ ПОРТУГАЛИИ "С Португалией Германия заключила тайный договор в начале войны с Советским Союзом. Португалия по договору обязалась поставлять в Германию вольфрам в количестве 1500 тонн в год, эти поставки она выполняла", — сообщал на допросе Биссе. "По этому же договору снабжала Германию пищевыми продуктами, и было вывезено из Португалии до одного миллиона ящиков рыбных консервов (сардины). Взамен этого Германия снабжала Португалию зенитными орудиями. Кроме этого Германия гарантировала Португалии, что привозимое из США в Португалию на шведских кораблях горючее, – бензин и масла, – не будет торпедироваться военными кораблями Германии. Это обязательство Германия выполняла", — показывал бывший нацистский дипломат. Что касается Испании, то в 1940—1941 годах в штабах германского вермахта разрабатывались оперативные планы вторжения на Пиренейский полуостров войсками группы армий "Д" (планы "Феликс", "Илона" и "Изабелла") с целью захвата Гибралтара, а также испанской и португальской портовой инфраструктуры на атлантическом побережье, рассказал Матвеев. "Кроме того, планировалась оккупация Канарских островов, островов Зелёного мыса и захват французского порта Дакар на побережье Западной Африки. В случае отказа Франко пропустить германские войска на свою территорию, предусматривалась его замена на другого "каудильо", — добавил собеседник агентства. "Однако эти намерения Гитлер решил отложить до окончания войны с Советским Союзом. А поскольку германский блицкриг на востоке закончился полным провалом, все эти планы так и остались на бумаге", — отметил эксперт. По словам Матвеева, в знак благодарности за помощь от Германии и Италии во время гражданской войны режим Франко оказывал им материальную и военную поддержку, в том числе разрешив испанским добровольцам воевать против СССР. С июня 1941 по октябрь 1943 года на Восточном фронте служило около 45 тысяч испанцев, в том числе в составе "Голубой дивизии" (250-я пехотная дивизия вермахта), напомнил Матвеев. "Большую роль в заключении тайных договоров с Испанией играла созданная (вице-канцлером Германом – ред.) Герингом фирма в Берлине под названием "Робок" с филиалом в Мадриде под именем "Зофунндус"… Заключенные Германией тайные договора с Испанией сводились, в основном, на поставку вольфрама в Германию в количестве 1400 тонн ежегодно. Но поставки обычно выполнялись до 700-800 тонн ежегодно… Тайными договорами также разрешались вопросы морского судоходства, но что именно входило в эти вопросы, мне неизвестно. Согласно договору Германия поставляла Испании все виды оружия, особенно зенитные орудия, в том числе шло и трофейное оружие, захваченное Германией в оккупированных странах", — показал на следствии Биссе. "Дипломат, видимо, не был в курсе, что помимо вольфрамита Испания поставляла Германии и другие стратегически важные полезные ископаемые: железную руду, цинк, свинец и ртуть. Испания также выступала в качестве посредника и перевалочного пункта для поставки товаров из Южной Америки, в том числе промышленных алмазов и платины", — отметил Матвеев. ШВЕДСКОЕ ЖЕЛЕЗО Несмотря на нейтралитет в период Второй мировой войны, в вооруженных силах нацистской Германии служили более 300 добровольцев-шведов, еще более трех тысяч воевали против СССР в армии Финляндии в составе Шведского добровольческого корпуса и Шведской добровольческой роты, напомнил Матвеев. "Со Швецией имелся тайный договор с Германией, по которому Швеция обязывалась пропускать по своей территории германские войска, следовавшие в Норвегию и Финляндию, что и проводилось во время войны. За это Германия выплачивала Швеции зенитными орудиями и поставками угля, которого было вывезено в Швецию в количестве 6 миллионов тонн в год. Кроме этого, Швеция по договору поставляла в Германию подшипники", – рассказал на допросе Биссе. Но он не упомянул о том, что на протяжении всей войны Швецией в Германию поставлялась высококачественная железная руда, отметил Матвеев. "Историками подсчитано, что около 40% германского вооружения изготавливалось из шведского железа. Всего же в 1941-1944 годах через территорию Швеции было перевезено до 2 миллионов немецких солдат и около 100 тысяч вагонов военных грузов", — сказал собеседник агентства. ЛАВИРОВАНИЕ ПО-ВОСТОЧНОМУ "При объявленном Турцией нейтралитете во Второй мировой войне ее политическая ориентация, как классический пример внешней политики восточного государства, колебалась словно флюгер вместе с линией фронта", — сказал Матвеев. "И если до нападения Германии на СССР турки больше придерживались пробританской линии, то с июня 1941 года, по заключении с Германией Договора о дружбе и ненападении, турецкое правительство стало открыто симпатизировать Гитлеру и было готово вступить в войну на его стороне сразу после падения Сталинграда. Почти миллионная отмобилизованная турецкая армия стояла в Закавказье, южнее Батуми, и ждала своего часа", — добавил он. В августе 1942 года премьер-министр Турции (Мехмед Шюкрю – ред.) Сараджоглу в беседе с послом Германии в Турции (Францем фон – ред.) фон Папеном заявил, что "уничтожение России является вековой мечтой турецкого народа", напомнил историк. Но поражение вермахта под Сталинградом и последовавшее отступление с Северного Кавказа сделало эти планы несбыточными, подчеркнул Матвеев. "После этого союзники по антигитлеровской коалиции стали прилагать усилия для принуждения Турции к вступлению в войну против Германии весной 1943 года. Однако постоянное лавирование между противоборствующими сторонами привело к разрыву экономических отношений с Германией только в начале августа 1944 года, а объявление войны Германии состоялось лишь 23 февраля 1945 года, да и то без непосредственного участия в боевых действиях", — добавил Матвеев. Биссе рассказывал советским контрразведчикам о характере договоренностей Турции с гитлеровцами. "Германия имела с Турцией два договора – первый, хозяйственно-политический, и второй — тайный, оба были заключены приблизительно в 1939 году или в начале 1940 года", — показал бывший дипломат. "Турция, объявившая себя нейтральной страной во время войны Германии с Англией, а потом с Советским Союзом, помогала Германии, обеспечивая ее стратегическим сырьем для военной промышленности. Она обязалась поставить в Германию 100 тысяч тонн хромовой руды, идущей для изготовления всех видов огнестрельного оружия. Поставлено было вместо 100 тысяч тонн в год только 50 тысяч тонн в год на протяжении 1940, 1941 и 1942 годов, а в 1943 году и в дальнейшем поставлялось ежегодно не более 30 тысяч тонн", — рассказывал Биссе. Турцией также выполнялся договор о пропуске торговых и военных кораблей через Дарданеллы из Средиземного моря в Черное и обратно, отмечал Биссе. "Германские торговые корабли под конвоем военных судов, чтобы обеспечить себя от нападений подводных лодок англичан в Средиземном море, следовали в Черное море по определенному маршруту, доставляя в Германию разные товары и грузы", - показал он на следствии. "Тайный договор с Турцией, по-моему, действовал по 1944 год, т.к. в этом году были какие-то переговоры с Турцией, но о содержании их мне неизвестно", — говорил Биссе. Военным трибуналом военного гарнизона Берлина 16 апреля 1946 года на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года Биссе был приговорен к смертной казни через расстрел. Приговор привели в исполнение там же, в Берлине. По заключению Главной военной прокуратуры РФ от 13 ноября 2002 года Биссе признан не подлежащим реабилитации. НЫНЕШНИЙ "НЕЙТРАЛИТЕТ" ПО-ШВЕЙЦАРСКИ Спустя почти 85 лет Швейцария вновь демонстрирует формальность своего де-юре нейтрального статуса. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против России с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводятся с участием стран НАТО. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов). Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия. Швейцарские власти в мае 2024 года начали консультации до сентября, чтобы иметь возможность отменить запрет на экспорт оружия в ведущие боевые действия страны в "исключительных обстоятельствах", "не нарушая права на нейтралитет". В декабре 2023 года в интервью РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что Швейцария столкнется с целым рядом экономических последствий, если решит направить оружие на Украину, геоэкономический статус страны будет потерян. В мае 2023 года постпред Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль заявила, что реэкспорт швейцарского оружия Украине невозможен без изменения законодательства. Ранее Швейцария, ссылаясь на принцип военного нейтралитета, отклоняла запросы Германии, Испании и Дании о реэкспорте на Украину боеприпасов, произведенных в конфедерации. В интервью французскому журналу Challenges в январе российский основатель швейцарского стартапа Destinus Михаил Кокорич, отказавшийся от гражданства, заявил, что его компания продает Украине сотни беспилотников. В начале февраля Государственный секретариат по экономике SECO объявил, что находится в процессе прояснения этого вопроса. Компания Destinus, с которой связалось РИА Новости, не ответила на запросы о комментариях. Несколько других расследований показали, что Украина c 2022 года могла получить швейцарское оружие и бронетехнику окольными путями.

https://ria.ru/20240823/germaniya-1967946257.html

https://ria.ru/20240720/rvio-1960859922.html

https://ria.ru/20240924/ukraina-1974332951.html

https://ria.ru/20240918/belorussiya-1973347185.html

https://ria.ru/20240902/putin-1970053695.html

https://ria.ru/20240820/bayden-1967296537.html

https://ria.ru/20240905/vef-1970740702.html

https://ria.ru/20240816/veteran-1966610890.html

https://ria.ru/20240924/netanyakhu-1974485618.html

https://ria.ru/20240620/pantera-1954068891.html

https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html

https://ria.ru/20240704/istoriya-1957387253.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей лавров, сергей гармонин, михаил кокорич, великая отечественная война (1941-1945)