Необычный Пушкин: в Историческом музее открылась уникальная выставка

Более 300 экспонатов: в ГИМ открылась необычная выставка о Пушкине
Поэт активно изучал архивные материалы, стремился осмыслить прошлое, что отразилось в его произведениях. ГИМ демонстрирует исследовательский талант Пушкина.
Поэт активно изучал архивные материалы, стремился осмыслить прошлое, что отразилось в его произведениях. ГИМ демонстрирует исследовательский талант Пушкина.
"Литературные произведения как главная составляющая жизни Александра Сергеевича были воспеты современниками и восхваляются потомками. Однако наследие Пушкина не только в этом. Кураторы выставки постарались раскрыть то, какой след он оставил в истории, продемонстрировать разные грани его таланта", — отметил Алексей Левыкин, генеральный директор музея.
"Литературные произведения как главная составляющая жизни Александра Сергеевича были воспеты современниками и восхваляются потомками. Однако наследие Пушкина не только в этом. Кураторы выставки постарались раскрыть то, какой след он оставил в истории, продемонстрировать разные грани его таланта", — отметил Алексей Левыкин, генеральный директор музея.
Более 300 экспонатов — рукописи, одежда, картины, оружие, мебель, личные вещи известных исторических фигур. Центральный элемент — стеклянная конструкция "магический кристалл", своеобразный символ, который Пушкин упомянул в "Евгении Онегине".
Более 300 экспонатов — рукописи, одежда, картины, оружие, мебель, личные вещи известных исторических фигур. Центральный элемент — стеклянная конструкция "магический кристалл", своеобразный символ, который Пушкин упомянул в "Евгении Онегине".
Тематические разделы посвящены отношениям поэта с современниками, его увлечению китайской культурой, историческим исканиям и личной жизни.
Тематические разделы посвящены отношениям поэта с современниками, его увлечению китайской культурой, историческим исканиям и личной жизни.
Представлены подлинные автографы Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Большой интерес посетителей вызывают грамота Земского собора об избрании на престол Михаила Романова, кафтан и шпага Петра I, личные вещи императоров Александра I и Николая I, оригинал Конституции Царства Польского и богато украшенный ларец для ее хранения.
Представлены подлинные автографы Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Большой интерес посетителей вызывают грамота Земского собора об избрании на престол Михаила Романова, кафтан и шпага Петра I, личные вещи императоров Александра I и Николая I, оригинал Конституции Царства Польского и богато украшенный ларец для ее хранения.
Особое внимание — к пушкинскому "Борису Годунову". Поэт заинтересовался Смутным временем, прочитав "Историю государства Российского" Карамзина. Экспонаты связаны с убийством царевича Димитрия. В частности, есть его шапочка — в старину ее называли "тафья".
Особое внимание — к пушкинскому "Борису Годунову". Поэт заинтересовался Смутным временем, прочитав "Историю государства Российского" Карамзина. Экспонаты связаны с убийством царевича Димитрия. В частности, есть его шапочка — в старину ее называли "тафья".
Уникальность исторических исследований Пушкина — в сочетании научного и художественного подходов, а также большой добросовестности. Работая над "Историей Пугачевского бунта", он не только изучал архивы, но и лично ездил туда, где было восстание, встречался с современниками пугачевщины.
Уникальность исторических исследований Пушкина — в сочетании научного и художественного подходов, а также большой добросовестности. Работая над "Историей Пугачевского бунта", он не только изучал архивы, но и лично ездил туда, где было восстание, встречался с современниками пугачевщины.
Другой сюжет выставки — женщины в жизни поэта. Речь не только о его любовных связях, но и о родственных, дружеских. Среди миниатюр — портрет великой княгини Елены Павловны, в которой поэт видел превосходную собеседницу. Она увлекалась историей и литературой. Посетители также подробнее узнают о роли бабушки в судьбе поэта и его счастливой женитьбе на Наталье Гончаровой.
Другой сюжет выставки — женщины в жизни поэта. Речь не только о его любовных связях, но и о родственных, дружеских. Среди миниатюр — портрет великой княгини Елены Павловны, в которой поэт видел превосходную собеседницу. Она увлекалась историей и литературой. Посетители также подробнее узнают о роли бабушки в судьбе поэта и его счастливой женитьбе на Наталье Гончаровой.
Завершает экспозицию книга "Описание земли Камчатки" Степана Крашенинникова, которая лежала на рабочем столе Пушкина, когда он собирался на фатальную дуэль. На конспекте его рукой поставлена дата: 20 января 1837 года — за девять дней до смерти. Дальнейшие творческие планы Пушкин думал связать именно с Камчаткой.
Завершает экспозицию книга "Описание земли Камчатки" Степана Крашенинникова, которая лежала на рабочем столе Пушкина, когда он собирался на фатальную дуэль. На конспекте его рукой поставлена дата: 20 января 1837 года — за девять дней до смерти. Дальнейшие творческие планы Пушкин думал связать именно с Камчаткой.
Свои раритеты для выставки предоставили Государственный архив Российской Федерации, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Государственный Русский музей, Историко-документальный департамент МИД России, Музеи Московского Кремля, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, Политехнический музей и другие.
Свои раритеты для выставки предоставили Государственный архив Российской Федерации, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Государственный Русский музей, Историко-документальный департамент МИД России, Музеи Московского Кремля, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, Политехнический музей и другие.
Выставка "Пушкин. Страницы истории" открыта до 13 января.
Выставка "Пушкин. Страницы истории" открыта до 13 января.