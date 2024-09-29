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Необычный Пушкин: в Историческом музее открылась уникальная выставка - РИА Новости, 29.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 29.09.2024 (обновлено: 08:02 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/pushkin-1975038110.html
Необычный Пушкин: в Историческом музее открылась уникальная выставка
Необычный Пушкин: в Историческом музее открылась уникальная выставка - РИА Новости, 29.09.2024
Необычный Пушкин: в Историческом музее открылась уникальная выставка
К 225-летию великого национального поэта Государственный исторический музей подготовил необычную экспозицию. Александр Сергеевич предстал перед зрителями в... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T08:00
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фото
культура
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новости культуры
исторический музей
государственный русский музей
российская академия наук
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. К 225-летию великого национального поэта Государственный исторический музей подготовил необычную экспозицию. Александр Сергеевич предстал перед зрителями в качестве исследователя и мыслителя. О проекте "Пушкин. Страницы истории" — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, культура, новости культуры, исторический музей, государственный русский музей, российская академия наук, александр пушкин, россия, борис годунов, алексей левыкин
Фото, Культура, Культура, Новости культуры, Исторический музей, Государственный Русский музей, Российская академия наук, Александр Пушкин, Россия, Борис Годунов, Алексей Левыкин
Необычный Пушкин: в Историческом музее открылась уникальная выставка

Более 300 экспонатов: в ГИМ открылась необычная выставка о Пушкине

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. К 225-летию великого национального поэта Государственный исторический музей подготовил необычную экспозицию. Александр Сергеевич предстал перед зрителями в качестве исследователя и мыслителя. О проекте "Пушкин. Страницы истории" — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Поэт активно изучал архивные материалы, стремился осмыслить прошлое, что отразилось в его произведениях. ГИМ демонстрирует исследовательский талант Пушкина.

Выставка Пушкин. Страницы истории в Историческом музее

Поэт активно изучал архивные материалы, стремился осмыслить прошлое, что отразилось в его произведениях. ГИМ демонстрирует исследовательский талант Пушкина.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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1 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

"Литературные произведения как главная составляющая жизни Александра Сергеевича были воспеты современниками и восхваляются потомками. Однако наследие Пушкина не только в этом. Кураторы выставки постарались раскрыть то, какой след он оставил в истории, продемонстрировать разные грани его таланта", — отметил Алексей Левыкин, генеральный директор музея.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин

"Литературные произведения как главная составляющая жизни Александра Сергеевича были воспеты современниками и восхваляются потомками. Однако наследие Пушкина не только в этом. Кураторы выставки постарались раскрыть то, какой след он оставил в истории, продемонстрировать разные грани его таланта", — отметил Алексей Левыкин, генеральный директор музея.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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2 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Более 300 экспонатов — рукописи, одежда, картины, оружие, мебель, личные вещи известных исторических фигур. Центральный элемент — стеклянная конструкция "магический кристалл", своеобразный символ, который Пушкин упомянул в "Евгении Онегине".

Посетители на выставке Пушкин. Страницы истории в Государственном историческом музее в Москве

Более 300 экспонатов — рукописи, одежда, картины, оружие, мебель, личные вещи известных исторических фигур. Центральный элемент — стеклянная конструкция "магический кристалл", своеобразный символ, который Пушкин упомянул в "Евгении Онегине".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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3 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Тематические разделы посвящены отношениям поэта с современниками, его увлечению китайской культурой, историческим исканиям и личной жизни.

Посетительница на выставке Пушкин. Страницы истории в Государственном историческом музее в Москве

Тематические разделы посвящены отношениям поэта с современниками, его увлечению китайской культурой, историческим исканиям и личной жизни.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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4 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Представлены подлинные автографы Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Большой интерес посетителей вызывают грамота Земского собора об избрании на престол Михаила Романова, кафтан и шпага Петра I, личные вещи императоров Александра I и Николая I, оригинал Конституции Царства Польского и богато украшенный ларец для ее хранения.

Посетительница на выставке Пушкин. Страницы истории в Государственном историческом музее в Москве

Представлены подлинные автографы Пушкина, Грибоедова, Гоголя. Большой интерес посетителей вызывают грамота Земского собора об избрании на престол Михаила Романова, кафтан и шпага Петра I, личные вещи императоров Александра I и Николая I, оригинал Конституции Царства Польского и богато украшенный ларец для ее хранения.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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5 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Особое внимание — к пушкинскому "Борису Годунову". Поэт заинтересовался Смутным временем, прочитав "Историю государства Российского" Карамзина. Экспонаты связаны с убийством царевича Димитрия. В частности, есть его шапочка — в старину ее называли "тафья".

Посетители на выставке Пушкин. Страницы истории в Государственном историческом музее в Москве

Особое внимание — к пушкинскому "Борису Годунову". Поэт заинтересовался Смутным временем, прочитав "Историю государства Российского" Карамзина. Экспонаты связаны с убийством царевича Димитрия. В частности, есть его шапочка — в старину ее называли "тафья".

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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6 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Уникальность исторических исследований Пушкина — в сочетании научного и художественного подходов, а также большой добросовестности. Работая над "Историей Пугачевского бунта", он не только изучал архивы, но и лично ездил туда, где было восстание, встречался с современниками пугачевщины.

Посетительница на выставке Пушкин. Страницы истории в Государственном историческом музее в Москве

Уникальность исторических исследований Пушкина — в сочетании научного и художественного подходов, а также большой добросовестности. Работая над "Историей Пугачевского бунта", он не только изучал архивы, но и лично ездил туда, где было восстание, встречался с современниками пугачевщины.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ

Другой сюжет выставки — женщины в жизни поэта. Речь не только о его любовных связях, но и о родственных, дружеских. Среди миниатюр — портрет великой княгини Елены Павловны, в которой поэт видел превосходную собеседницу. Она увлекалась историей и литературой. Посетители также подробнее узнают о роли бабушки в судьбе поэта и его счастливой женитьбе на Наталье Гончаровой.

Выставка Пушкин. Страницы истории в Историческом музее

Другой сюжет выставки — женщины в жизни поэта. Речь не только о его любовных связях, но и о родственных, дружеских. Среди миниатюр — портрет великой княгини Елены Павловны, в которой поэт видел превосходную собеседницу. Она увлекалась историей и литературой. Посетители также подробнее узнают о роли бабушки в судьбе поэта и его счастливой женитьбе на Наталье Гончаровой.

© Фото предоставлено пресс-службой ГИМ
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Завершает экспозицию книга "Описание земли Камчатки" Степана Крашенинникова, которая лежала на рабочем столе Пушкина, когда он собирался на фатальную дуэль. На конспекте его рукой поставлена дата: 20 января 1837 года — за девять дней до смерти. Дальнейшие творческие планы Пушкин думал связать именно с Камчаткой.

Посетительница на выставке Пушкин. Страницы истории в Государственном историческом музее в Москве

Завершает экспозицию книга "Описание земли Камчатки" Степана Крашенинникова, которая лежала на рабочем столе Пушкина, когда он собирался на фатальную дуэль. На конспекте его рукой поставлена дата: 20 января 1837 года — за девять дней до смерти. Дальнейшие творческие планы Пушкин думал связать именно с Камчаткой.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Свои раритеты для выставки предоставили Государственный архив Российской Федерации, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Государственный Русский музей, Историко-документальный департамент МИД России, Музеи Московского Кремля, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, Политехнический музей и другие.

Посетители на выставке Пушкин. Страницы истории в Государственном историческом музее в Москве

Свои раритеты для выставки предоставили Государственный архив Российской Федерации, Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля, Государственный Русский музей, Историко-документальный департамент МИД России, Музеи Московского Кремля, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) Российской академии наук, Музей В. А. Тропинина и московских художников его времени, Политехнический музей и другие.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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10 из 11
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк

Выставка "Пушкин. Страницы истории" открыта до 13 января.

Выставка Пушкин. Страницы истории в Историческом музее

Выставка "Пушкин. Страницы истории" открыта до 13 января.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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