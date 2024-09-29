Необычный Пушкин: в Историческом музее открылась уникальная выставка

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Другой сюжет выставки — женщины в жизни поэта. Речь не только о его любовных связях, но и о родственных, дружеских. Среди миниатюр — портрет великой княгини Елены Павловны, в которой поэт видел превосходную собеседницу. Она увлекалась историей и литературой. Посетители также подробнее узнают о роли бабушки в судьбе поэта и его счастливой женитьбе на Наталье Гончаровой.