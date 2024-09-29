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Опрос показал, сколько россиян читают отзывы перед покупкой в интернете - РИА Новости, 29.09.2024
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09:55 29.09.2024
https://ria.ru/20240929/otzyvy-1975318779.html
Опрос показал, сколько россиян читают отзывы перед покупкой в интернете
Опрос показал, сколько россиян читают отзывы перед покупкой в интернете - РИА Новости, 29.09.2024
Опрос показал, сколько россиян читают отзывы перед покупкой в интернете
Порядка 95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в интернете, при этом 68% делают это на постоянной основе, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T09:55
2024-09-29T09:55
общество
москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
авито
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Порядка 95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в интернете, при этом 68% делают это на постоянной основе, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито". "Всегда читают отзывы 68% интернет-пользователей - это помогает им выбрать лучшее предложение. 16% отметили, что делают это только когда есть сомнения относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение, вне зависимости от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% - что не покупают товары или услуги в интернете", - говорится в исследовании. При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% - что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Однако для 5% россиян главным является сам отзыв и оценка. Отмечается, что интернет-пользователи в возрасте от 18 до 24 лет читают отзывы о товарах и продавцах практически всегда - в 97% случаев. Тогда как реже других это делают пользователи старше 65 лет. Стоит отметить, что почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве. В материалах также говорится, что в среднем интернет-пользователи оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю - жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).
https://ria.ru/20240818/rossijane-1966840628.html
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москва
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), авито
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Московская область (Подмосковье), Авито
Опрос показал, сколько россиян читают отзывы перед покупкой в интернете

"Авито": около 95% россиян читают отзывы перед покупкой в интернете

© Depositphotos.com / Ivan KrukОнлайн-покупки
Онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Depositphotos.com / Ivan Kruk
Онлайн-покупки. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Порядка 95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в интернете, при этом 68% делают это на постоянной основе, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито".
"Всегда читают отзывы 68% интернет-пользователей - это помогает им выбрать лучшее предложение. 16% отметили, что делают это только когда есть сомнения относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение, вне зависимости от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% - что не покупают товары или услуги в интернете", - говорится в исследовании.
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При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% - что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Однако для 5% россиян главным является сам отзыв и оценка.
Отмечается, что интернет-пользователи в возрасте от 18 до 24 лет читают отзывы о товарах и продавцах практически всегда - в 97% случаев. Тогда как реже других это делают пользователи старше 65 лет. Стоит отметить, что почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве.
В материалах также говорится, что в среднем интернет-пользователи оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю - жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).
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ОбществоМоскваСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)Авито
 
 
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