https://ria.ru/20240929/otzyvy-1975318779.html

Опрос показал, сколько россиян читают отзывы перед покупкой в интернете

Опрос показал, сколько россиян читают отзывы перед покупкой в интернете - РИА Новости, 29.09.2024

Опрос показал, сколько россиян читают отзывы перед покупкой в интернете

Порядка 95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в интернете, при этом 68% делают это на постоянной основе, подсчитали для РИА Новости... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T09:55

2024-09-29T09:55

2024-09-29T09:55

общество

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

авито

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Порядка 95% россиян читают отзывы перед тем, как сделать покупку в интернете, при этом 68% делают это на постоянной основе, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито". "Всегда читают отзывы 68% интернет-пользователей - это помогает им выбрать лучшее предложение. 16% отметили, что делают это только когда есть сомнения относительно продавца, товара или услуги. 11% читают отзывы, когда есть время и настроение, вне зависимости от ситуации. Только 2% опрошенных заявили, что никогда не читают отзывы, а 3% - что не покупают товары или услуги в интернете", - говорится в исследовании. При этом 47% респондентов отметили, что отзывы без фото или видео выглядят неубедительно, а 48% - что их наличие является дополнительным преимуществом при выборе. Однако для 5% россиян главным является сам отзыв и оценка. Отмечается, что интернет-пользователи в возрасте от 18 до 24 лет читают отзывы о товарах и продавцах практически всегда - в 97% случаев. Тогда как реже других это делают пользователи старше 65 лет. Стоит отметить, что почти все опрошенные обращают внимание на наличие фото или видео в отзыве. В материалах также говорится, что в среднем интернет-пользователи оставляют более 191 тысячи отзывов ежедневно. Наиболее активные по этому показателю - жители Москвы (43 тысячи), Санкт-Петербурга (19 тысяч) и Московской области (14 тысяч).

https://ria.ru/20240818/rossijane-1966840628.html

https://ria.ru/20240912/webbankir-1972207249.html

москва

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, санкт-петербург, московская область (подмосковье), авито