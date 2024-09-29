https://ria.ru/20240929/naruchniki-1975378152.html

В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники

В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники - РИА Новости, 30.09.2024

В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники

В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры, информацию об этом подтвердили спасатели МБУ "Управление гражданской защиты" в... РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-29T20:23

2024-09-29T20:23

2024-09-30T00:06

происшествия

ульяновск

ефремов

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры, информацию об этом подтвердили спасатели МБУ "Управление гражданской защиты" в Telegram-канале."В Засвияжском районе на улице Ефремова внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки", — говорится в сообщении.Инцидент произошел 28 сентября. Прибывшие на место происшествия спасатели освободили руку женщины, распилив наручники. Отмечается, что медицинская помощь потерпевшей не потребовалась.

https://ria.ru/20240929/tjumen-1975334295.html

ульяновск

ефремов

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Помощь женщине в снятии наручников Помощь женщине в снятии наручников 2024-09-29T20:23 true PT0M13S

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происшествия, ульяновск, ефремов