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В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники
В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники - РИА Новости, 30.09.2024
В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники
В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры, информацию об этом подтвердили спасатели МБУ "Управление гражданской защиты" в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T20:23
2024-09-29T20:23
2024-09-30T00:06
происшествия
ульяновск
ефремов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры, информацию об этом подтвердили спасатели МБУ "Управление гражданской защиты" в Telegram-канале."В Засвияжском районе на улице Ефремова внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки", — говорится в сообщении.Инцидент произошел 28 сентября. Прибывшие на место происшествия спасатели освободили руку женщины, распилив наручники. Отмечается, что медицинская помощь потерпевшей не потребовалась.
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Помощь женщине в снятии наручников
Помощь женщине в снятии наручников
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происшествия, ульяновск, ефремов
Происшествия, Ульяновск, Ефремов
В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники
Внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры