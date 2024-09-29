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В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники - РИА Новости, 30.09.2024
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20:23 29.09.2024 (обновлено: 00:06 30.09.2024)
https://ria.ru/20240929/naruchniki-1975378152.html
В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники
В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники - РИА Новости, 30.09.2024
В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники
В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры, информацию об этом подтвердили спасатели МБУ "Управление гражданской защиты" в... РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T20:23
2024-09-30T00:06
происшествия
ульяновск
ефремов
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры, информацию об этом подтвердили спасатели МБУ "Управление гражданской защиты" в Telegram-канале."В Засвияжском районе на улице Ефремова внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки", — говорится в сообщении.Инцидент произошел 28 сентября. Прибывшие на место происшествия спасатели освободили руку женщины, распилив наручники. Отмечается, что медицинская помощь потерпевшей не потребовалась.
https://ria.ru/20240929/tjumen-1975334295.html
ульяновск
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Помощь женщине в снятии наручников
Помощь женщине в снятии наручников
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происшествия, ульяновск, ефремов
Происшествия, Ульяновск, Ефремов
В Ульяновске внук случайно заковал бабушку в наручники

Внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. В Ульяновске внук заковал бабушку в наручники покойного деда во время игры, информацию об этом подтвердили спасатели МБУ "Управление гражданской защиты" в Telegram-канале.
"В Засвияжском районе на улице Ефремова внук во время игры застегнул наручник покойного деда на руке бабушки", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел 28 сентября. Прибывшие на место происшествия спасатели освободили руку женщины, распилив наручники. Отмечается, что медицинская помощь потерпевшей не потребовалась.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
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