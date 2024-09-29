https://ria.ru/20240929/mishustin-1975388040.html

Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом

Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом - РИА Новости, 29.09.2024

Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября совершит рабочий визит в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T23:03

2024-09-29T23:03

2024-09-29T23:05

россия

ереван

белоруссия

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября совершит рабочий визит в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума, сообщила пресс-служба кабмина. "Первого октября 2024 года в Ереване председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕЭФ) на тему "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения четырех свобод", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе заседания главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах. Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года. Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при Союзе и приглашенные гости. Предстоящее заседание Межправительственного совета станет 40-м с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 3-4 июня в Несвиже (Белоруссия).

https://ria.ru/20240926/soglashenie-1974946828.html

https://ria.ru/20240928/peregovory-1975289580.html

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россия, ереван, белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире