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Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом - РИА Новости, 29.09.2024
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23:03 29.09.2024 (обновлено: 23:05 29.09.2024)
https://ria.ru/20240929/mishustin-1975388040.html
Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом
Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом - РИА Новости, 29.09.2024
Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября совершит рабочий визит в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и... РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T23:03
2024-09-29T23:05
россия
ереван
белоруссия
михаил мишустин
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в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября совершит рабочий визит в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума, сообщила пресс-служба кабмина. "Первого октября 2024 года в Ереване председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕЭФ) на тему "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения четырех свобод", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе заседания главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах. Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года. Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при Союзе и приглашенные гости. Предстоящее заседание Межправительственного совета станет 40-м с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 3-4 июня в Несвиже (Белоруссия).
https://ria.ru/20240926/soglashenie-1974946828.html
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россия, ереван, белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Ереван, Белоруссия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Мишустин посетит Ереван с рабочим визитом

Мишустин посетит Ереван и примет участие в заседании Евразийского межправсовета

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 1 октября совершит рабочий визит в Ереван, где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума, сообщила пресс-служба кабмина.
"Первого октября 2024 года в Ереване председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета и пленарной сессии Евразийского экономического форума (ЕЭФ) на тему "Цифровизация в современных реалиях - императив для обеспечения четырех свобод", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе заседания главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Особое внимание будет уделено вопросам функционирования внутреннего рынка, развитию взаимодействия в промышленной, транспортной, таможенно-тарифной, сельскохозяйственной и энергетической сферах.
Кроме того, главы правительств рассмотрят основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года.
Ожидается, что в заседании примут участие государства-наблюдатели при Союзе и приглашенные гости.
Предстоящее заседание Межправительственного совета станет 40-м с начала работы Евразийского экономического союза и третьим в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 3-4 июня в Несвиже (Белоруссия).
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РоссияЕреванБелоруссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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