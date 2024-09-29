https://ria.ru/20240929/korabli-1975055338.html

"Не могли в это поверить". Раскрыта тайна самой страшной трагедии в Арктике

"Не могли в это поверить". Раскрыта тайна самой страшной трагедии в Арктике - РИА Новости, 29.09.2024

"Не могли в это поверить". Раскрыта тайна самой страшной трагедии в Арктике

Гибель кораблей "Террор"и "Эребус" стала крупнейшей арктической катастрофой в истории. Однако до сих пор неясно, что именно случилось с отрядом из 129... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T08:00

2024-09-29T08:00

2024-09-29T08:01

наука

арктика

тихий океан

англия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Гибель кораблей "Террор"и "Эребус" стала крупнейшей арктической катастрофой в истории. Однако до сих пор неясно, что именно случилось с отрядом из 129 полярников. Новое генетическое исследование приоткрывает завесу тайны."Цвет военно-морского флота"В начале XIX века британцы предприняли несколько попыток найти так называемый Северо-Западный проход — морской путь из Атлантического океана в Тихий. Особенно прославилась экспедиция Джона Франклина в 1819-1822 годах. Полярники возвращались обратно по суше, питаясь в основном лишайником. А однажды руководитель сделал запись в дневнике: "Лишайник найти не удалось, поэтому выпили чаю и поужинали нашими башмаками".Свою четвертую и последнюю экспедицию Франклин предпринял в 1845-м. Она должна была завершить исследования американского Севморпути. Снарядили два корабля — "Террор" и "Эребус" — деревянные парусники с двигателями от паровозов. Запасов взяли на пять лет.Вестей от полярников долго не поступало — в те времена это было нормально, поскольку радиосвязи не существовало. Однако в 1848-м супруга Франклина все же добилась, чтобы Адмиралтейство организовало спасательную операцию. В какой-то момент в поисках одновременно участвовали 13 вымпелов.Первые могилы пропавших нашли в 1850-м. Спустя еще несколько лет поисковики встретили эскимосов, которые показали им предметы с "Террора" и "Эребуса". От аборигенов узнали, что члены экипажа прибегли к каннибализму. Викторианская Англия была шокирована, многие отказывались верить, что цвет военно-морского флота страны мог опуститься до такого.Позднейшие исследования это подтвердили: на костях обнаружили порезы от ножа и следы варения. Неясно, как полярники погибли — своей смертью или от рук других членов экипажа.Последняя запискаВыяснилось также, что участники экспедиции оставляли записи по пути — в том числе в специальных пирамидках из камней. Благодаря этим и другим находкам удалось приблизительно реконструировать ход событий.Корабли на два года застряли во льдах в проливе Ларсена. За это время умерли 24 человека, включая капитана Франклина. На "Эребусе" его заменил Джеймс Фицджеймс, амбициозный боевой офицер, незаконнорожденный сын высокопоставленного дипломата.Именно он, скорее всего, был автором последнего известного сообщения экспедиции. В записке, оставленной на острове Кинг-Уильям, говорилось: "Сэр Джон Франклин умер 11 июня 1847 года, а общие потери экспедиции на сегодняшний день составили девять офицеров и 15 матросов… [Мы] отправляемся завтра, 26-го, в сторону реки Бак".По этой реке они надеялись выйти к людям. В апреле 1848-го 105 моряков двинулись в путь. Волочили с собой шлюпки с припасами. Потом там нашли 35 мест с человеческими останками. Самое дальнее от — в 400 километрах, на полуострове Аделаида.Как водится, к катастрофе привел целый комплекс неблагоприятных обстоятельств. Капитан Франклин выбрал не самый удачный маршрут. Экипировка не вполне соответствовала арктическим холодам. Команду терзали различные болезни: туберкулез, ботулизм, цинга.Кроме того, в наши дни в волосах погибших выявили высокое содержание свинца. Это из-за некачественных консервных банок или системы дистилляции воды. Токсичный металл ослабляет не только иммунитет, но и когнитивные способности человека. Не исключено, что это сказалось на качестве управления экспедицией.Впрочем, ни одна из причин случившегося не является исчерпывающей — это способствует возникновению различных конспирологических теорий, а также вдохновляет писателей и кинематографистов."Невероятный уровень отчаяния"Исследуют трагедию по сей день. "Террор" и "Эребус" обнаружили на дне моря в 2014-м и 2016-м соответственно.А в 2017-м ученые призвали откликнуться потомков тех, кто участвовал в злополучной экспедиции, чтобы с помощью генетических тестов определить, кому принадлежат останки. Так идентифицировали 25 человек.В том числе Джона Грегори, мичмана с "Эребуса". Его потомок Джонатан Грегори живет в ЮАР. Семья до сих пор хранит память о погибшем полярнике.Теперь с помощью генетики сделали новое важное открытие. Антрополог Дуглас Стентон из Университета Ватерлоо и его команда установили, что одна из нижних челюстей со следами порезов — Джеймса Фицджеймса. То есть подчиненные, скорее всего, употребили его в пищу."Это был каннибализм ради выживания. Должно быть, они испытали невероятный уровень отчаяния. Но, к сожалению, столь радикальные меры лишь продлили страдания тех людей", — говорит Стентон.Чем больше новой информации, тем больше возникает вопросов. Обращает на себя внимание то, как много офицеров, в том числе высших, погибло во время экспедиции. Что именно происходило с участниками отчаянного похода на суше, остается только догадываться.

https://ria.ru/20240922/katastrofa-1973831821.html

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арктика, тихий океан, англия