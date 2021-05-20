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Тайна пропавшей экспедиции Франклина. Подробности раскрыли спустя 176 лет

Тайна пропавшей экспедиции Франклина. Подробности раскрыли спустя 176 лет - РИА Новости, 20.05.2021

Тайна пропавшей экспедиции Франклина. Подробности раскрыли спустя 176 лет

В 1845 году экспедиция британского флота, возглавляемая Джоном Франклином, отправилась на поиски Северо-Западного прохода из Атлантики в Тихий океан и бесследно РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:00

2021-05-20T08:00

берингов пролив

археология

днк

атлантический океан

наука

биология

земля - риа наука

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В 1845 году экспедиция британского флота, возглавляемая Джоном Франклином, отправилась на поиски Северо-Западного прохода из Атлантики в Тихий океан и бесследно исчезла. Много лет спустя останки членов экипажа нашли на одном из островов Канадского архипелага, раскопки продолжаются до сих пор. В наши дни на морском дне обнаружили оба затонувших судна. А недавно ученые впервые идентифицировали по ДНК одного из участников злополучного похода.Из Европы в Азию полюсомНесколько веков мореплаватели искали кратчайший путь из Европы в Индию и Юго-Восточную Азию. Казалось очевидным, что он лежит через Арктику — от Гренландии вдоль северного побережья Канады и далее через Берингов пролив в Тихий океан. В начале XVII века английский путешественник Уильям Баффин добрался до Канадского архипелага, но пробиться на запад не смог из-за мощных льдов.В 1818 году Британская империя направила сразу две полярные экспедиции — на северо-запад направилась команда Джона Росса, через Северный полюс — Давида Бечана и Джона Франклина (он был капитаном второго судна).Росс, пройдя по заливу Баффина, вынужден был повернуть назад. Бечан и Франклин двигались между Гренландией и Шпицбергеном и ожидаемо столкнулись с непроходимыми льдами. У деревянных судов без паровых машин не было никаких шансов. Франклин рвался в одиночку продолжить проход, но подчинился приказу начальника и тоже развернулся.Уже через год Британия организовала еще две экспедиции. Сухопутную возглавил Франклин. От Гудзонова пролива по озерам и рекам он должен был дойти до Северного Ледовитого океана. Путешественники пережили множество тяжелых моментов, замерзали, голодали, было и предательство. Из 19 членов отряда 11 погибли, но задачу выполнили. А Франклин отныне стал известен как человек, съевший свои башмаки.В 1825-м он предпринял еще одну, более успешную, экспедицию по Канадскому архипелагу и затем долго не возвращался в Арктику.Бесследное исчезновениеВ 1845-м Великобритания вновь снарядила экспедицию на поиски Северо-Западного прохода. Ее возглавил 59-летний сэр Джон Франклин, опытный полярный исследователь. В его распоряжении было два корабля — "Эребус" и "Террор" и 129 человек команды.Обогнув Гренландию, Франклин достиг моря Баффина. Там в начале августа 1845-го их видели в последний раз китобои. Ни радио, ни телеграфа тогда не было, длительное отсутствие сведений от путешественников считалось нормой.На родине забеспокоились лишь через три года. За пропавшими отправляли одну группу за другой, сделали более пятидесяти попыток. Попутно детально описали географию Канадского архипелага. По Северо-Западному проходу впервые прошел в 1903-1906 годах Руаль Амундсен, ставший полярником, кстати, во многом благодаря мемуарам Франклина. Гибель двух кораблей и 129 человек и поныне признается самой крупной арктической неудачей в истории.Страшные находкиСудя по всему, инуиты, коренные жители Канадской Арктики, видели членов экспедиции Франклина. Их свидетельства помогли поисковым отрядам в 1859 году обнаружить лагерь на острове Кинг-Вильям, записки, тела.В 1981-м там начались археологические раскопки, продолжающиеся до сих пор. Корабли "Эребус" и "Террор" активно искали не одно десятилетие. В 2014-м и 2016-м их остовы обнаружили на дне заливов к западу от Кинг-Вильяма.Постепенно судьба экспедиции прояснилась. Суда обогнули Баффинову Землю. На острове Бичи похоронили трех членов экипажа, умерших в январе 1846-го. Их могилы нашли, останки опознали по личным вещам. Вскрытие, проведенное в 1980-х, показало, что погибшие были истощены, страдали пневмонией, туберкулезом.Корабли углубились в архипелаг, в проливе Ларсен их затерли льды, и они дрейфовали к западу от Кинг-Вильяма. Ледовый плен длился два года. От голода и разных болезней 24 человека, в основном офицеры, умерли, в том числе капитан Франклин.Из записей известно, что 22 апреля 1848-го оставшиеся 105 моряков предприняли отчаянную попытку дойти сушей до реки Бaк, а оттуда — на материк. Они тащили с собой шлюпки, набитые вещами. На этом маршруте насчитали 35 мест с человеческими останками. Самые удаленные — в 400 километрах от лагеря, на полуострове Аделаида.В 1992-м в заливе Эребус собрали около 400 костей, принадлежащих 11 людям. Анализ выявил очень высокое содержание свинца. Этот тяжелый металл токсичен, разрушает когнитивные способности. Выдвинули гипотезу, что отравление свинцом повлияло на принятие решений, приведших к трагедии.Чтобы проверить это, ученые из Канады, Великобритании и США исследовали волосы человека, идентифицированного как Гарри Гудсер, врач экспедиции. Его останки обнаружили в конце XIX века и перевезли в Англию. В отличие от костей, которые накапливают токсины годами, волосы сохраняют информацию о характере питания человека и воздействии окружающей среды за время роста, это примерно месяц до смерти. Концентрация и соотношение изотопов свинца подтвердили предположение об отравлении. Опасный металл мог поступать из консервов, запечатанных свинцовым припоем, и опреснительной системы кораблей из свинцовых труб.Среди других причин гибели называют ботулизм, цингу. Однако все это не объясняет до конца высокую смертность среди экипажа.Запасов у Франклина было на пять лет, имелись канистры с лимонным соком. Что с ними стало, неизвестно. Но, по словам инуитов, моряки выглядели полностью истощенными и опустились до каннибализма. Исследования это подтвердили: на костях видны ножевые отметины, следы дробления, варения и огня. Определить, съели людей, убив их, или они скончались от естественных причин, невозможно.ДНК-идентификацияПроанализировать ДНК из останков с острова Кинг-Уильям предлагали давно. Это решило бы несколько задач, в том числе помогло бы установить точное число погибших, поверхностные разрушения могил, попытаться идентифицировать останки, если найдутся прямые потомки.В 2017-м ученые из Канады во главе с Дугласом Стентоном опубликовали результаты исследования 37 образцов из залива Эребус. ДНК извлекли из зубов и костей, изучали митохондриальный геном, наследующийся по материнской линии, и Y-хромосому, передающуюся по отцовской.Это останки 24 человек, двое — инуиты, остальные — европейцы. В четырех случаях локусы половой принадлежности оказались женскими. И хотя известно, что переодетые мужчинами дамы служили на флоте в те времена, в данном случае это исключено. Скорее всего, тут ошибка.Недавно та же группа ученых реконструировала внешность одного из офицеров, чьи останки покоились в могиле. Форма черепа и ДНК указывают на его европейское происхождение.Восемь лет назад Стентон с коллегами начали искать прямых потомков членов экспедиции и сравнивать их ДНК. Но до сих пор терпели неудачу. В этот раз они получили образец слюны от Джонатана Грегори из ЮАР. В его семье рассказывали о предке Джоне Грегори, участвовавшем в экспедиции Франклина. Теперь это подтвердил анализ ДНК.Джон Грегори служил мичманом на "Эребусе". Это было его первое плавание. Из Гренландии он отправил жене письмо с описанием китов и айсбергов.

https://ria.ru/20160912/1476730007.html

берингов пролив

атлантический океан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

берингов пролив, археология, днк, атлантический океан, биология, земля - риа наука