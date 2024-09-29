https://ria.ru/20240929/https-1975385614.html

В Симферополе открыли памятник святителю Луке

В Симферополе открыли памятник святителю Луке - РИА Новости, 29.09.2024

В Симферополе открыли памятник святителю Луке

Памятник святителю Луке Крымскому (Валентин Войно-Ясенецкий) открыли в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Елисаветинско-Сергиевское... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T22:10

2024-09-29T22:10

2024-09-29T22:10

россия

симферополь

елисаветинско-сергиевское просветительское общество

российская академия наук

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/11/1732587612_0:308:2730:1844_1920x0_80_0_0_5197379aa6846b9f757d6200a6d56ba2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Памятник святителю Луке Крымскому (Валентин Войно-Ясенецкий) открыли в Симферополе, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО). "Установлен памятник в сквере у Медицинской академии им. С. И. Георгиевского, как символ мужества и наглядный пример выполнения врачами профессионального долга в военное время. Рядом с медицинской академией также открыта передвижная стендовая выставка фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" и Института всеобщей истории РАН: "Святитель Лука - врач, педагог, пастырь", - сказали в пресс-службе. Выставка посвящена духовному наследию и вкладу в мировую медицину святителя Луки и повествует о его жизни, профессиональном пути, подвижнической деятельности и духовном подвиге. В республике Крым экспозиция представлена впервые. В мероприятиях приняли участие митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), кандидат исторических наук, председатель наблюдательного совета фонда ЕСПО Анна Громова, член бюро президиума Всемирного русского народного собора Елена Аксенова. В общении с журналистами Громова подчеркнула, что святитель Лука был выдающимся педагогом и великим ученым. "Такой удивительный всепобеждающий, самоотверженный жизненный путь служения людям нам показал святитель Лука, как настоящий христианин и патриот", - сказала Громова журналистам. По ее словам, помимо выставки, в Симферополе также планируется открыть музей, посвященный жизни святителя Луки. Святитель Лука Крымский, в миру выдающийся хирург Валентин Войно-Ясенецкий, основатель школы гнойной хирургии в России, родился 14 апреля (27 апреля) 1877 года в Керчи. В 1934 году был издан труд "Очерки гнойной хирургии", который принес ему мировую известность. Архиепископ скончался в 1961 году в Симферополе. Причислен к лику местночтимых святых.

https://ria.ru/20240928/ekspozitsiya-1975293705.html

https://ria.ru/20240927/pamyatnik-1975087234.html

https://ria.ru/20240922/aktsiya-1974122370.html

россия

симферополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, симферополь, елисаветинско-сергиевское просветительское общество, российская академия наук