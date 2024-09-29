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Пыльные бури накрыли юг России - РИА Новости, 30.09.2024
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17:17 29.09.2024 (обновлено: 01:24 30.09.2024)
https://ria.ru/20240929/burya-1975363045.html
Пыльные бури накрыли юг России
Пыльные бури накрыли юг России - РИА Новости, 30.09.2024
Пыльные бури накрыли юг России
Пыльные бури накрыли южные регионы России, сообщается на сайте центра погоды "Фобос". РИА Новости, 30.09.2024
2024-09-29T17:17
2024-09-30T01:24
россия
астраханская область
нижегородская область
происшествия
запорожская область
херсонская область
ростовская область
республика дагестан
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пыльные бури накрыли южные регионы России, сообщается на сайте центра погоды "Фобос"."Зона пыльных бурь охватила юг Волгоградской, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан", — говорится заявлении.По данным ведомства, сильный ветер сохранится и завтра, 30 сентября, а шлейф песка может долететь до отдельных регионов Черноземья и Центральной России. Отмечается, что буря способна донести частицы пыли даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но там ее концентрация в атмосфере будет значительно ниже.Во вторник, 1 октября, буря может накрыть и территории в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20240929/elista-1975365214.html
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астраханская область
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Россия, Астраханская область, Нижегородская область, Происшествия, Запорожская область, Херсонская область , Ростовская область, Республика Дагестан, Республика Калмыкия
Пыльные бури накрыли юг России

"Фобос": пыльные бури накрыли несколько регионов на юге России

© Фото : Елена Ермакова/ВКонтактеПыльная буря накрыла Ростов-на-Дону
Пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Фото : Елена Ермакова/ВКонтакте
Пыльная буря накрыла Ростов-на-Дону
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пыльные бури накрыли южные регионы России, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
"Зона пыльных бурь охватила юг Волгоградской, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан", — говорится заявлении.
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По данным ведомства, сильный ветер сохранится и завтра, 30 сентября, а шлейф песка может долететь до отдельных регионов Черноземья и Центральной России.
Отмечается, что буря способна донести частицы пыли даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но там ее концентрация в атмосфере будет значительно ниже.
Во вторник, 1 октября, буря может накрыть и территории в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.
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