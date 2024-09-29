https://ria.ru/20240929/burya-1975363045.html

Пыльные бури накрыли юг России

Пыльные бури накрыли юг России - РИА Новости, 30.09.2024

Пыльные бури накрыли юг России

Пыльные бури накрыли южные регионы России, сообщается на сайте центра погоды "Фобос". РИА Новости, 30.09.2024

2024-09-29T17:17

2024-09-29T17:17

2024-09-30T01:24

россия

астраханская область

нижегородская область

происшествия

запорожская область

херсонская область

ростовская область

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975365023_0:324:1620:1235_1920x0_80_0_0_866ff8634dddf19719bf0e1affbbbbd9.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Пыльные бури накрыли южные регионы России, сообщается на сайте центра погоды "Фобос"."Зона пыльных бурь охватила юг Волгоградской, Ростовскую, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан", — говорится заявлении.По данным ведомства, сильный ветер сохранится и завтра, 30 сентября, а шлейф песка может долететь до отдельных регионов Черноземья и Центральной России. Отмечается, что буря способна донести частицы пыли даже до Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой, Рязанской и Нижегородской областей, но там ее концентрация в атмосфере будет значительно ниже.Во вторник, 1 октября, буря может накрыть и территории в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20240929/elista-1975365214.html

https://ria.ru/20240929/pozhary-1975366966.html

россия

астраханская область

нижегородская область

запорожская область

херсонская область

ростовская область

республика калмыкия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, астраханская область, нижегородская область, происшествия, запорожская область, херсонская область , ростовская область, республика дагестан, республика калмыкия