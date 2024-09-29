https://ria.ru/20240929/bpla-1975311821.html

В Воронежской области отменили опасность БПЛА

В Воронежской области отменили опасность БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024

В Воронежской области отменили опасность БПЛА

Пострадавших после атаки БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T07:37

2024-09-29T07:37

2024-09-29T07:37

воронежская область

александр гусев (губернатор)

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968461785_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_1d3faf9b2918d04af5c5b92e5d290344.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В воскресенье ночью на территории области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. "По предварительной информации, пострадавших нет. На месте повреждений работают оперативные службы и представители власти", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20240929/merkuris-1975300716.html

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф, безопасность