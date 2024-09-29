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В Воронежской области отменили опасность БПЛА
В Воронежской области отменили опасность БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
В Воронежской области отменили опасность БПЛА
Пострадавших после атаки БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T07:37
2024-09-29T07:37
2024-09-29T07:37
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пострадавших после атаки БПЛА в Воронежской области, предварительно, нет, сообщил губернатор Александр Гусев. В воскресенье ночью на территории области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было сбито и подавлено около двух десятков БПЛА. "По предварительной информации, пострадавших нет. На месте повреждений работают оперативные службы и представители власти", - написал он в Telegram-канале.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф, безопасность
Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Воронежской области отменили опасность БПЛА
Губернатор Гусев: пострадавших после атаки БПЛА в Воронежской области нет