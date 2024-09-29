https://ria.ru/20240929/bpla-1975305442.html

В Воронеже произошло возгорание в жилом комплексе в результате падения БПЛА

В Воронеже произошло возгорание в жилом комплексе в результате падения БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024

В Воронеже произошло возгорание в жилом комплексе в результате падения БПЛА

Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 29.09.2024

2024-09-29T04:42

2024-09-29T04:42

2024-09-29T15:37

воронеж

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.С 22:00 мск в регионе объявлена опасность атаки БПЛА. В ночь на воскресенье губернатор уже сообщал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА."Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте", — написал он.Также, по его словам, еще несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами, предварительно, повреждена крыша одного дома.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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"Был мощный взрыв" – житель Воронежа об атаке ВСУ на город Выбитые окна квартир и разбитые стекла машин: последствия атаки ВСУ по жилому дому в Воронеже. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что сбитые и подавленные украинские беспилотники упали в Воронеже и пригородах. По его словам, один БПЛА попал в жилой дом, из-за чего началось возгорание. Глава области добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. 2024-09-29T04:42 true PT1M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)