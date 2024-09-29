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В Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА
В Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА - РИА Новости, 29.09.2024
В Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА
Несколько украинских БПЛА обнаружены и уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 29.09.2024
2024-09-29T03:46
2024-09-29T03:46
2024-09-29T03:46
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Несколько украинских БПЛА обнаружены и уничтожены в Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. С 22.00 мск в регионе действует режим опасности атаки БПЛА. "Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал Гусев в Telegram-канале. Отмечается, что сбитие беспилотников продолжается, режим опасности атаки БПЛА сохраняется.
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воронежская область, александр гусев (губернатор), вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вооруженные силы РФ, Безопасность
В Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько украинских БПЛА