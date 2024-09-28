https://ria.ru/20240928/zaes-1975203675.html

Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС, сообщил Ульянов

Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС, сообщил Ульянов - РИА Новости, 28.09.2024

Гросси может получить доказательства атак ВСУ на ЗАЭС, сообщил Ульянов

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возможно, получит четкие доказательства проведения украинской стороной атак на Запорожскую АЭС, если со стороны ВСУ допустят ошибку РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T06:33

2024-09-28T06:33

2024-09-28T06:34

специальная военная операция на украине

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рафаэль гросси

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, возможно, получит четкие доказательства проведения украинской стороной атак на Запорожскую АЭС, если со стороны ВСУ допустят ошибку и проведут атаку, которую можно будет отследить к ним, предположил в разговоре с РИА Новости постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. В разговоре с агентством на полях Российской энергетической недели он подчеркнул, что сейчас нет доказательств украинской причастности, которые глава МАГАТЭ мог бы "весомо и зримо предъявить международному сообществу". "Теоретически они могут появиться - украинцы могут подставиться в результате своих безрассудных действий, но пока, благодаря тому, что атаки осуществляются дронами, которые летают сами по себе по непонятной траектории, Гросси не может подтвердить, что удары наносятся украинцами", - сказал дипломат. При этом собеседник отметил, что сам Гросси хорошо знает, откуда исходит угроза для станции. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240927/magate-1975008071.html

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россия, вена, рафаэль гросси, михаил ульянов (дипломат), магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы украины, в мире