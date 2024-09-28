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Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13 - РИА Новости, 28.09.2024

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане выросло до 13

Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 13 человек, сообщило МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:56

2024-09-28T11:56

2024-09-28T13:19

происшествия

взрыв на азс в махачкале

махачкала

республика дагестан

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Число погибших при взрыве на АЗС в Дагестане достигло 13 человек, сообщило МЧС в Telegram-канале."В Дагестане обнаружен еще один погибший", — говорится в публикации.Ранее сообщалось о 12 погибших, среди которых двое детей, еще 11 человек получили ранения. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в больницах остаются четверо пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней степени тяжести. Как сообщил глава Дагестана Сергей Меликов, пропавших без вести нет. Но разбор завалов еще продолжается, поэтому он не исключил, что пока не все тела удалось извлечь.Взрыв на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы прогремел накануне около 17:40, начался пожар. Здание автозаправки оказалось разрушено, огонь охватил техстанцию и столовую.Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура также организовала проверку.

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махачкала

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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T11:56 true PT0M16S

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происшествия, взрыв на азс в махачкале, махачкала, республика дагестан