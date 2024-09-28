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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
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10:41 28.09.2024 (обновлено: 10:45 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/vzryv-1975217134.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Четверо пострадавших при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T10:41
2024-09-28T10:45
происшествия
махачкала
взрыв на азс в махачкале
алексей кузнецов
республика дагестан
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в больницах остаются 4 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из них - в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что трое пациентов выписаны из стационаров, еще четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 12 человек.
махачкала
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Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане
На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости.
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происшествия, махачкала, взрыв на азс в махачкале, алексей кузнецов, республика дагестан, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), видео
Происшествия, Махачкала, Взрыв на АЗС в Махачкале, Алексей Кузнецов, Республика Дагестан, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Кузнецов: 4 пострадавших остаются в больницах после взрыва на АЗС в Махачкале

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники пожарной службы МЧС РФ тушат пожар после взрыва на автозаправочной станции в Махачкале
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
«
"По оперативным данным, в больницах остаются 4 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из них - в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что трое пациентов выписаны из стационаров, еще четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.
В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 12 человек.
 
ПроисшествияМахачкалаВзрыв на АЗС в МахачкалеАлексей КузнецовРеспублика ДагестанМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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