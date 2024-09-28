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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане - РИА Новости, 28.09.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане

Четверо пострадавших при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T10:41

2024-09-28T10:41

2024-09-28T10:45

происшествия

махачкала

взрыв на азс в махачкале

алексей кузнецов

республика дагестан

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Четверо пострадавших при взрыве на АЗС на окраине Махачкалы остаются в больницах, один из них в тяжелом состоянии, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов."По оперативным данным, в больницах остаются 4 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале, один из них - в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как средней тяжести. Всем им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что трое пациентов выписаны из стационаров, еще четверо пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.В пятницу, около 17.40 мск, на АЗС на федеральной трассе на окраине Махачкалы произошел взрыв с последующим возгоранием. По последним данным, погибли 12 человек.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов на месте взрыва на АЗС в Дагестане На месте взрыва на АЗС в Дагестане идет разбор завалов, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T10:41 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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