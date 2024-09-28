https://ria.ru/20240928/volgograd-1975229282.html

В Волгограде открылась выставка трофейной техники из зоны спецоперации

В Волгограде открылась выставка трофейной техники из зоны спецоперации - РИА Новости, 28.09.2024

В Волгограде открылась выставка трофейной техники из зоны спецоперации

Выставка трофейной техники, захваченной российскими военнослужащими в Донбассе, открылась в субботу в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T12:35

2024-09-28T12:35

2024-09-28T13:56

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ВОЛГОГРАД, 28 сен - РИА Новости. Выставка трофейной техники, захваченной российскими военнослужащими в Донбассе, открылась в субботу в Волгограде, передает корреспондент РИА Новости. Несколько единиц военной техники, произведенной на Западе, представили военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) жителям Волгограда в центре города - на площади Павших борцов. По данным пресс-службы ЮВО, бронемобили, БТР и БМП из США, Дании, Швеции и Украины российские войска захватили у противника на донецком и авдеевском направлениях в ДНР. Также здесь представлены трофейные БПЛА, стрелковое и противотанковое оружие. "Сегодня вы сможете прикоснуться к работе наших вооруженных сил, нашим победам. Сегодня покажут экспозицию по шести тематическим направлениям, 13 единиц бронетанковой техники, которые были захвачены на поле боя. Сегодня дополнительно еще мы привезем из района боевых действий две боевые машины пехоты "Мардер" и "Брэдли". Ребята (участники СВО - ред.) расскажут, в каких условиях, где была захвачена данная техника и как ее сумели уничтожить и захватить", - сказал на открытии выставки временно исполняющий обязанности командующего войсками ЮВО Владимир Кочетков. На месте проведения выставки работает полевая кухня, где посетители могут угоститься солдатской кашей и чаем, также развёрнут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Выставку можно посетить в субботу и воскресенье.

https://ria.ru/20240914/trofei-1972714283.html

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волгоград, сша, дания, владимир кочетков, южный военный округ, безопасность