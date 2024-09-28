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МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
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17:33 28.09.2024 (обновлено: 18:30 28.09.2024)
https://ria.ru/20240928/ubiystvo-1975259080.html
МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы"
МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024
МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы"
Россия решительно осуждает убийство генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, Москва призывает Израиль прекратить огонь, говорится в РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T17:33
2024-09-28T18:30
россия
ливан
ближний восток
хезболла
в мире
хасан насрулла
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия решительно осуждает убийство генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, Москва призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении на сайте МИД."Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", — отметили в ведомстве.Россия призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования, подчеркнули в министерстве.Там также отметили, что в этой "взрывоопасной" ситуации ответственные члены мирового сообщества должны сделать все для предотвращения полномасштабной вооруженной конфронтации в регионе.Накануне в Бейруте прогремело примерно десять взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.В результате атаки ЦАХАЛ оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на их месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.Израильская армия также опубликовала инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок за 12 дней погибли около 1030 человек, более 6352 получили ранения.
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Баннеры с надписью "молитесь за Ливан" на северном выезде из Бейрута
Баннеры с надписью «молитесь за Ливан» появились на северном выезде из Бейрута, передает корреспондент РИА Новости.
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россия, ливан, ближний восток, хезболла, в мире, хасан насрулла, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, корпус стражей исламской революции, оон
Россия, Ливан, Ближний Восток, Хезболла, В мире, Хасан Насрулла, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Корпус стражей исламской революции, ООН
МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы"

МИД РФ решительно осудил убийство Насруллы и призвал Израиль прекратить огонь

© AP Photo / Bilal HusseinГенеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации "Хезболла" Хасан Насрулла. Архивное фото
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия решительно осуждает убийство генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, Москва призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении на сайте МИД.
"Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", — отметили в ведомстве.
Генеральный секретарь ливанской шиитской политической партии и военизированной организации Хезболла Хасан Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Израиль сбросил более 80 бомб для ликвидации Насруллы, пишут СМИ
Вчера, 14:05
Россия призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования, подчеркнули в министерстве.
Там также отметили, что в этой "взрывоопасной" ситуации ответственные члены мирового сообщества должны сделать все для предотвращения полномасштабной вооруженной конфронтации в регионе.
Накануне в Бейруте прогремело примерно десять взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.
В результате атаки ЦАХАЛ оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на их месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.
Израильская армия также опубликовала инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.
Вылет истребителей F-15I на операцию, в результате которой был убит генсек Хезболлы Насрулла - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Появились новые подробности операции Израиля по ликвидации Насруллы
Вчера, 16:37

Обострение ливанско-израильского конфликта

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.
Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.
Ливанские деревни после израильских бомбардировок - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
Более 50 тысяч человек бежали из Ливана в Сирию из-за конфликта с Израилем
Вчера, 16:27
Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.
С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.
Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок за 12 дней погибли около 1030 человек, более 6352 получили ранения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
 
РоссияЛиванБлижний ВостокХезболлаВ миреХасан НасруллаИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Корпус стражей исламской революцииООН
 
 
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