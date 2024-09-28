https://ria.ru/20240928/ubiystvo-1975259080.html

МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы"

МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы" - РИА Новости, 28.09.2024

МИД России осудил убийство генсека "Хезболлы"

Россия решительно осуждает убийство генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, Москва призывает Израиль прекратить огонь, говорится в РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T17:33

2024-09-28T17:33

2024-09-28T18:30

россия

ливан

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израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Россия решительно осуждает убийство генерального секретаря шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, Москва призывает Израиль прекратить огонь, говорится в заявлении на сайте МИД."Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное политическое убийство. Данная силовая акция чревата еще большими драматическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. Израильская сторона не могла не осознавать такую опасность, но пошла на подобный шаг — на убийство ливанских граждан, что практически неизбежно спровоцирует новый всплеск насилия. Таким образом, на нее ложится вся полнота ответственности за последующую эскалацию", — отметили в ведомстве.Россия призывает Израиль немедленно прекратить боевые действия, чтобы создать условия для дипломатического урегулирования, подчеркнули в министерстве.Там также отметили, что в этой "взрывоопасной" ситуации ответственные члены мирового сообщества должны сделать все для предотвращения полномасштабной вооруженной конфронтации в регионе.Накануне в Бейруте прогремело примерно десять взрывов. Среди прочего, израильские военные сообщили о нанесении точечного авиаудара по главному штабу "Хезболлы", который располагался под жилыми домами в центре района Дахия. При этом погибли генсек организации Хасан Насрулла, командующий южным фронтом движения Али Карки и командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Аббас Нилфорушан.В результате атаки ЦАХАЛ оказались полностью разрушены шесть многоэтажных жилых зданий, на их месте образовалась большая воронка. Точное число погибших и раненых до сих пор не установлено.Израильская армия также опубликовала инфографику, согласно которой среди военно-политического руководства "Хезболлы" никто, кроме регионального командира Абу Али Риды, не остался в живых.Обострение ливанско-израильского конфликтаОбстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. В Бейруте возложили ответственность за произошедшее на Тель-Авив. Еврейское государство не подтверждало и не отрицало причастность к этому.Кроме того, в конце июля израильские военные ударили по жилому дому в районе Харет-Хрейк в пригороде Бейрута. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира "Хезболлы" Фуада Шукра.С утра 23 сентября ЦАХАЛ объявил о начале наступательной операции "Стрелы севера" и атаковал поселения на юге и востоке Ливана. Под удар попали десятки деревень и несколько областных населенных пунктов.Бойцы "Хезболлы", в свою очередь, выпустили десятки ракет по северу Израиля. Официальный Бейрут уже призвал ООН вмешаться и остановить агрессию Тель-Авива. По данным ливанского Минздрава, в результате израильских бомбардировок за 12 дней погибли около 1030 человек, более 6352 получили ранения.

https://ria.ru/20240928/izrail-1975238276.html

https://ria.ru/20240928/nasrulla-1975252190.html

https://ria.ru/20240928/livan-1975249723.html

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

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Баннеры с надписью "молитесь за Ливан" на северном выезде из Бейрута Баннеры с надписью «молитесь за Ливан» появились на северном выезде из Бейрута, передает корреспондент РИА Новости. 2024-09-28T17:33 true PT0M19S

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