https://ria.ru/20240928/shaymiev-1975237309.html

В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева

В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева - РИА Новости, 28.09.2024

В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева

Сообщение о тяжелой болезни первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:54

2024-09-28T13:54

2024-09-28T13:54

политика

республика татарстан (татарстан)

россия

минтимер шаймиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149843/67/1498436790_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_b256fe3ec41885683887f996a6857e77.jpg

КАЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Сообщение о тяжелой болезни первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Ранее ряд telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщили о болезни 87-летнего Шаймиева, который не присутствовал на ежегодном послании главы Татарстана парламенту республики. По их информации, первый президент Татарстана "тяжело болеет". "Сообщение о тяжелой болезни и госпитализации в больницу не соответствуют действительности. Обычный сезонный вирус", - сказал собеседник агентства. Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Татарстана в семье потомственных крестьян. Закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. Жители Татарстана еще дважды (в 1996 и 2001 годах) избирали его главой республики. В 2005 году он был наделен полномочиями президента Татарстана по представлению президента РФ Владимира Путина. Шаймиев возглавлял республику по март 2010 года. В настоящее время занимает пост государственного советника Татарстана.

республика татарстан (татарстан)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, республика татарстан (татарстан), россия, минтимер шаймиев