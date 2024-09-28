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В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева - РИА Новости, 28.09.2024
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13:54 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/shaymiev-1975237309.html
В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева
В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева - РИА Новости, 28.09.2024
В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева
Сообщение о тяжелой болезни первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:54
2024-09-28T13:54
политика
республика татарстан (татарстан)
россия
минтимер шаймиев
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КАЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Сообщение о тяжелой болезни первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана. Ранее ряд telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщили о болезни 87-летнего Шаймиева, который не присутствовал на ежегодном послании главы Татарстана парламенту республики. По их информации, первый президент Татарстана "тяжело болеет". "Сообщение о тяжелой болезни и госпитализации в больницу не соответствуют действительности. Обычный сезонный вирус", - сказал собеседник агентства. Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Татарстана в семье потомственных крестьян. Закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. Жители Татарстана еще дважды (в 1996 и 2001 годах) избирали его главой республики. В 2005 году он был наделен полномочиями президента Татарстана по представлению президента РФ Владимира Путина. Шаймиев возглавлял республику по март 2010 года. В настоящее время занимает пост государственного советника Татарстана.
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политика, республика татарстан (татарстан), россия, минтимер шаймиев
Политика, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, Минтимер Шаймиев
В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева

Пресс-служба главы Татарстана опровергла сообщения о тяжелой болезни Шаймиева

© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© Фото предоставлено пресс-службой президента Татарстана
Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 сен - РИА Новости. Сообщение о тяжелой болезни первого президента Татарстана, госсоветника республики Минтимера Шаймиева не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Татарстана.
Ранее ряд telegram-каналов со ссылкой на собственные источники сообщили о болезни 87-летнего Шаймиева, который не присутствовал на ежегодном послании главы Татарстана парламенту республики. По их информации, первый президент Татарстана "тяжело болеет".
«
"Сообщение о тяжелой болезни и госпитализации в больницу не соответствуют действительности. Обычный сезонный вирус", - сказал собеседник агентства.
Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково нынешнего Актанышского района Татарстана в семье потомственных крестьян. Закончил Казанский сельскохозяйственный институт. В 1991 году был избран президентом Республики Татарстан. Жители Татарстана еще дважды (в 1996 и 2001 годах) избирали его главой республики. В 2005 году он был наделен полномочиями президента Татарстана по представлению президента РФ Владимира Путина. Шаймиев возглавлял республику по март 2010 года. В настоящее время занимает пост государственного советника Татарстана.
 
ПолитикаРеспублика Татарстан (Татарстан)РоссияМинтимер Шаймиев
 
 
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