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Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка - РИА Новости, 28.09.2024
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11:52 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/peterburg-1975223149.html
Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка
Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка - РИА Новости, 28.09.2024
Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка
Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка, которого он душил и избивал, но смерти помешала мать ребенка, сообщает пресс-служба ГСК СК по городу. РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T11:52
2024-09-28T11:52
происшествия
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка, которого он душил и избивал, но смерти помешала мать ребенка, сообщает пресс-служба ГСК СК по городу. "Следствием установлено, что 26 сентября злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Комсомольской, нанес множественные удары по туловищу, голове и закрыл руками рот и нос своего 11-летнего пасынка, сопровождая свои действия словесными угрозами. Свой преступный умысел он не довел до конца, благодаря вмешательству матери ребенка", - сообщает пресс-служба. Мальчика доставили в больницу с телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Добавляется, что задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка

Пьяный житель Петербурга избивал и душил 11-летнего пасынка, угрожая его убить

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль СК России
Автомобиль СК России - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль СК России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка, которого он душил и избивал, но смерти помешала мать ребенка, сообщает пресс-служба ГСК СК по городу.
«
"Следствием установлено, что 26 сентября злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Комсомольской, нанес множественные удары по туловищу, голове и закрыл руками рот и нос своего 11-летнего пасынка, сопровождая свои действия словесными угрозами. Свой преступный умысел он не довел до конца, благодаря вмешательству матери ребенка", - сообщает пресс-служба.
Мальчика доставили в больницу с телесными повреждениями.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Добавляется, что задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Против жителя Петербурга, который зарезал свою дочь, завели дело
9 сентября, 15:30
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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