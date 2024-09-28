https://ria.ru/20240928/peterburg-1975223149.html

Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка

Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка - РИА Новости, 28.09.2024

Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка

Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка, которого он душил и избивал, но смерти помешала мать ребенка, сообщает пресс-служба ГСК СК по городу. РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T11:52

2024-09-28T11:52

2024-09-28T11:52

происшествия

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Жителя Петербурга задержали за попытку убийства пасынка, которого он душил и избивал, но смерти помешала мать ребенка, сообщает пресс-служба ГСК СК по городу. "Следствием установлено, что 26 сентября злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире дома на улице Комсомольской, нанес множественные удары по туловищу, голове и закрыл руками рот и нос своего 11-летнего пасынка, сопровождая свои действия словесными угрозами. Свой преступный умысел он не довел до конца, благодаря вмешательству матери ребенка", - сообщает пресс-служба. Мальчика доставили в больницу с телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Добавляется, что задержанному предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240909/peterburg-1971627891.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)