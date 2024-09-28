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Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 28.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/obstrel-1975235951.html
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 28.09.2024
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Горловке
Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Горловку в ДНР, всего было выпущено 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров за пять часов,... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T13:46
2024-09-28T13:46
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Горловку в ДНР, всего было выпущено 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров за пять часов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности с 7.55 по 11.55 ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, девять из которых были кассетными. Кроме того, с 7.30 по 12.35 украинские войска выпустили по Горловке 17 снарядов того же калибра, шесть из которых были кассетными. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 7.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 7.55 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 8.05 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
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горловка
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Горловке

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 32 натовских снаряда по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Найденные осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Горловку в ДНР, всего было выпущено 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров за пять часов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В общей сложности с 7.55 по 11.55 ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, девять из которых были кассетными. Кроме того, с 7.30 по 12.35 украинские войска выпустили по Горловке 17 снарядов того же калибра, шесть из которых были кассетными.
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 7.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 7.55 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 8.05 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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