https://ria.ru/20240928/obstrel-1975235951.html

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Горловке - РИА Новости, 28.09.2024

Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Донецку и Горловке

Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Горловку в ДНР, всего было выпущено 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров за пять часов,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T13:46

2024-09-28T13:46

2024-09-28T13:46

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Украинские войска в субботу утром обстреляли Донецк и Горловку в ДНР, всего было выпущено 32 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров за пять часов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В общей сложности с 7.55 по 11.55 ВСУ выпустили по Донецку 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, девять из которых были кассетными. Кроме того, с 7.30 по 12.35 украинские войска выпустили по Горловке 17 снарядов того же калибра, шесть из которых были кассетными. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 7.30 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 7.55 - населенный пункт Курахово - город Донецк (Петровский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)… 8.05 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20240721/perekhvat-1960991761.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия