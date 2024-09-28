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Экс-футболист "Локомотива" и "ПСЖ" перешел в кипрский "Анортосис"
Экс-футболист "Локомотива" и "ПСЖ" перешел в кипрский "Анортосис" - РИА Новости, 28.09.2024
Экс-футболист "Локомотива" и "ПСЖ" перешел в кипрский "Анортосис"
Бывший футболист московского "Локомотива" и "Краснодара" поляк Гжегож Крыховяк перешел в "Анортосис", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T19:06
2024-09-28T19:06
2024-09-28T19:06
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МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" и "Краснодара" поляк Гжегож Крыховяк перешел в "Анортосис", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Кипра. Крыховяк подписал контракт до конца сезона-2024/25. За новый клуб 34-летний полузащитник будет выступать под 20-м номером. Крыховяк с "Локомотивом" дважды выиграл Кубок России и один раз Суперкубок страны. На старте карьеры он представлял "Бордо", после чего выступал за французские "Реймс", "Нант", "Пари Сен-Жермен", испанскую "Севилью", английский "Вест Бромвич", греческий АЕК и саудовские "Аль-Шабаб" и "Абху". За сборную Польши Крыховяк провел 100 матчей.
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Футбол, Спорт, Кипр, Россия, Гжегож Крыховяк, Анортосис, Локомотив (Москва), Польша, Краснодар
Экс-футболист "Локомотива" и "ПСЖ" перешел в кипрский "Анортосис"
Экс-футболист "Локомотива" и "ПСЖ" Крыховяк перешел в кипрский "Анортосис"