https://ria.ru/20240928/krykhovyak-1975268763.html

Экс-футболист "Локомотива" и "ПСЖ" перешел в кипрский "Анортосис"

Экс-футболист "Локомотива" и "ПСЖ" перешел в кипрский "Анортосис" - РИА Новости, 28.09.2024

Экс-футболист "Локомотива" и "ПСЖ" перешел в кипрский "Анортосис"

Бывший футболист московского "Локомотива" и "Краснодара" поляк Гжегож Крыховяк перешел в "Анортосис", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T19:06

2024-09-28T19:06

2024-09-28T19:06

футбол

спорт

кипр

россия

гжегож крыховяк

анортосис

локомотив (москва)

польша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777305250_0:0:2621:1475_1920x0_80_0_0_0c088eb6230af73825b35bca9465100f.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Бывший футболист московского "Локомотива" и "Краснодара" поляк Гжегож Крыховяк перешел в "Анортосис", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Кипра. Крыховяк подписал контракт до конца сезона-2024/25. За новый клуб 34-летний полузащитник будет выступать под 20-м номером. Крыховяк с "Локомотивом" дважды выиграл Кубок России и один раз Суперкубок страны. На старте карьеры он представлял "Бордо", после чего выступал за французские "Реймс", "Нант", "Пари Сен-Жермен", испанскую "Севилью", английский "Вест Бромвич", греческий АЕК и саудовские "Аль-Шабаб" и "Абху". За сборную Польши Крыховяк провел 100 матчей.

https://rsport.ria.ru/20240928/lokomotiv-1975265294.html

кипр

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

спорт, кипр, россия, гжегож крыховяк, анортосис, локомотив (москва), польша, краснодар