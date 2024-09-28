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При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:27 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/gorlovka-1975264974.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.09.2024
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T18:27
2024-09-28T18:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Горловка (Никитовский район): по улице Станюкевича пострадали супруги: женщина 1965 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Происшествия
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Представительство ДНР: при обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Горловка (Никитовский район): по улице Станюкевича пострадали супруги: женщина 1965 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Горловские улицы - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККПроисшествия
 
 
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