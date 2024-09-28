https://ria.ru/20240928/gorlovka-1975264974.html

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 28.09.2024

При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя

Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство республики в... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T18:27

2024-09-28T18:27

2024-09-28T18:27

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки в ДНР пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Горловка (Никитовский район): по улице Станюкевича пострадали супруги: женщина 1965 года рождения и мужчина 1967 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, происшествия