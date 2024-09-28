https://ria.ru/20240928/germaniya-1975110005.html

"Власти что-то скрывают". Кто стоит за массовыми взрывами в Германии

"Власти что-то скрывают". Кто стоит за массовыми взрывами в Германии - РИА Новости, 28.09.2024

"Власти что-то скрывают". Кто стоит за массовыми взрывами в Германии

В сентябре в Кельне с интервалами в считаные дни произошло по меньшей мере три взрыва, никак не похожих на бытовые аварии. Идут разговоры о связи с мигрантами,... РИА Новости, 28.09.2024

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:00

2024-09-28T08:03

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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В сентябре в Кельне с интервалами в считаные дни произошло по меньшей мере три взрыва, никак не похожих на бытовые аварии. Идут разговоры о связи с мигрантами, тем более что в ФРГ усиливают против них ограничения. От расследования этих инцидентов во многом зависят дальнейшие действия властей и населения.Трижды в одном городеК концу недели полиция задержала человека, подозреваемого в причастности к взрыву в многоквартирном доме 22 сентября — на первом этаже, где находится кафе. Порядка 20 человек эвакуировали из-за пожара и задымления, двое попали в больницу.Полицейские объявили в розыск двух человек, которых очевидцы заметили у места взрыва. Первый уже сдался — пришел с адвокатом. Второго пока не обнаружили.Следователям предстоит не только установить мотивы предполагаемых преступников, но и выяснить, есть ли связь с предыдущими аналогичными инцидентами.Так, 18 сентября взрыв произошел у магазина одежды в центре Кельна. В помещении выбило окна, один человек пострадал.А еще двумя днями ранее, 16 сентября, устройство сдетонировало у местного ночного клуба. Ранения получил также один человек. По камерам внешнего наблюдения удалось определить, что сумку со взрывчаткой оставил некий мужчина в толстовке с капюшоном. Его поиски продолжаются.Однако следователи пока не подтверждают, что взрывы связаны между собой.Кое-какие зацепки тем не менее есть. По мнению силовиков, по крайней мере два первых инцидента могут быть отголосками борьбы внутри так называемой мокромафии. Это марокканские преступные группировки, особо активные в Нидерландах (название Mocro Maffia и пришло из голландского), Бельгии, Испании и Португалии, но с "отделениями" и в других европейских государствах.Гангстерская версияМарокканская мафия промышляет в основном наркотрафиком, но не чурается и других грязных дел — вплоть до торговли людьми. Сейчас бандиты якобы не поделили поставку каннабиса, считают следователи."Очевидно, что в среде есть "неоплаченные счета", разногласия, которые все еще урегулируются", — заявил глава кельнского отдела уголовных расследований Михаэль Эссер. При этом он не комментировал, насколько широко "мокромафия" представлена в городе. "Мы сталкиваемся с серьезными проблемами из-за беспрецедентных случаев насилия и тяжких преступлений, которых никогда ранее не было в Кельне", — отметил он и добавил, что над делами работают порядка 60 следователей.Старший городской прокурор Ульрих Бремер уточнил, что "неурегулированные разногласия" могут быть связаны с недавним похищением у одной из группировок примерно 300 килограммов каннабиса. Теперь обманутые гангстеры будто бы сводят счеты.Еще до того, как силовики озвучили "марокканскую версию", в немецких соцсетях пошла антимигрантская волна. Тем более что совсем недавно уже была история, когда выходцы из других стран (включая и североафриканские) переполошили город. В канун 2016 года после массовых нападений приезжих полиция получила от жителей — преимущественно женщин — более тысячи заявлений о домогательствах и кражах.Сейчас многие видят во взрывах отголоски тех событий, поскольку существенного ужесточения законов для иностранцев так и не последовало. Зато недавно власти Германии взялись за приезжих, чем вызвали недовольство и оппозиции (по мнению которой надо действовать жестче), и национальных общин. На этом фоне расследование серии взрывов, если в их организации обвинят мигрантов, может только усилить кризис."Где рванет снова?"События в Кельне — четвертом по численности населения и третьем по площади городе Германии — отразились и в других частях страны."В Берлине много об этом говорят, — рассказала РИА Новости 26-летняя жительница немецкой столицы Агнес. — В основном о том, почему взрывы произошли почти одновременно, такого никогда прежде не было. И полиция уже признала, что это не неисправность оборудования".Что касается возможных терактов и причастности иммигрантов, многие считают эту версию правдивой. Но при этом полагают, уточняет Агнес, что власти, говоря о противоборстве банд, все же что-то скрывают."Я бы не сказала, что в Берлине есть какие-то активные группы, реагирующие действиями на события в Кельне, — добавила она. — Никто массово не собирается на акции, просто идут обсуждения в Сети. И полиция экстренных мер не предпринимает, так что в этом смысле ситуация спокойная. Однако не исключено, что в зависимости от итогов расследования антимигрантские настроения усилятся и в Берлине"."Сейчас мнения разделились, — говорит 30-летний Кристофер из самого Кельна. — Многие группы, в том числе противники правительства, будто бы рады, что теперь можно требовать новых запретов для иностранцев".Это, в свою очередь, чревато ответной реакцией от приезжих, а далее — по кругу.Поскольку полиция официально не увязала все взрывы, беспокойство растет. "Если причины разные, то люди начинают задаваться тревожными вопросами: где еще произойдет нечто подобное и кто это устроит", — объясняет Кристофер."Что касается марокканских мафий, то прежде мы о них даже читали редко, — признается он. — Это из мира криминала, с чем в повседневной жизни не сталкиваешься. Так что в этой версии многие сомневаются, считая ее прикрытием".На время расследования в городе усилили меры безопасности. В первую очередь в общественных местах — там возросло число полицейских досмотров.

https://ria.ru/20160215/1374957204.html

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