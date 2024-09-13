https://ria.ru/20240913/soyuznik-1972338647.html

Шаг навстречу поражению. Ключевой союзник Киева оказался под двойным ударом

Шаг навстречу поражению. Ключевой союзник Киева оказался под двойным ударом - РИА Новости, 13.09.2024

Шаг навстречу поражению. Ключевой союзник Киева оказался под двойным ударом

Немцы устали от беженцев и требуют от правительства кардинального пересмотра миграционной политики. На этом фоне Берлин ужесточает контроль на всей границе и... РИА Новости, 13.09.2024

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:01

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. Немцы устали от беженцев и требуют от правительства кардинального пересмотра миграционной политики. На этом фоне Берлин ужесточает контроль на всей границе и надеется выдворить десятки тысяч нелегалов. В то же время правящая коалиция попала под шквал критики — как со стороны оппозиции, так и от ближайших соседей.Проверка на дорогахСитуация с мигрантами в Германии все больше походит на затяжной кризис, усугубленный наплывом 1,2 миллиона украинцев. Официально в стране почти 14 миллионов иностранцев, в том числе 755 тысяч выходцев из стран Африки, 972 тысяч — Сирии, 418 тысяч — Афганистана и 281 тысяча — Ирака. Более ста тысяч мигрантов не имеют гражданства.Денег на всех не хватает. Приняв антиэмигрантские решения, в МВД ФРГ сослались на ограниченный потенциал местных властей в предоставлении жилья, образования и возможности интеграции для беженцев.С 16 сентября пограничный контроль ужесточается — на полгода. Подобное уже делали в 2023-м для Польши, Чехии, Швейцарии. С Австрией так — с 2015-го. Отмечается, что за 11 месяцев федеральная полиция выявила около 52 тысяч случаев незаконного въезда из этих стран.Теперь речь идет о всей сухопутной границе. Пограничная полиция, численность которой собираются увеличить, не только усилит надзор, но и получит право выдворять нелегалов."Это также послужит защитой от исламистского террора и серьезной транснациональной преступности", — уточнила глава МВД Нэнси Фезер.Повод для дискуссийТак правительство отреагировало на массовую поножовщину на городском фестивале в Золингене, которую устроил 26-летний сириец. Три человека убиты, восемь тяжело ранены. Ответственность на себя взяла ИГИЛ*, а мотивом преступления немецкая прокуратура назвала "радикальные исламистские убеждения". Причем депортировать мигранта должны были еще в 2023-м, но он оставался в стране нелегально.В результате канцлер Олаф Шольц запретил ножи в общественных местах, расширил полномочия силовиков в отношении нелегалов, создал межпартийную рабочую группу федерального и земельных правительств по проблеме миграции. Однако диалог с политическими оппонентами не сложился.Еще в августе лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предложил ввести в стране режим чрезвычайной ситуации, чтобы упростить высылку мигрантов. ХДС поддерживает усиление контроля на границах, но требует также не принимать любых беженцев, пытающихся въехать через третьи страны."Если за два дня прибывает столько же, сколько депортируется за месяц, проблема продолжит углубляться", — указывает Мерц.Однако Шольц пойти дальше не готов, и переговоры по миграционной политике в бундестаге по инициативе ХДС были прерваны. Глава правительства и Мерц успели только обменяться обвинениями в неадекватности предлагаемых решений.Проблемы европейцевВ Европе в целом наметилась усталость от либеральной политики в вопросах миграции. Франция тоже может ужесточить контроль на границе. Новый премьер Мишель Барнье подумывает восстановить Министерство по делам мигрантов, существовавшее с 2007 по 2010-й. Он и ранее отличался жесткими инициативами в этой сфере."Для Франции было бы очень плохо не реагировать, столкнувшись с теми же проблемами и трудностями. Вот почему мы внимательно следим за тем, что происходит в Германии", — сказал член поддерживающей Макрона парламентской фракции "Вместе за Республику" Чарльз Родуэлл.Однако действия Берлина в ЕС положительно оценивают не все. Еврокомиссия пока отнеслась сдержанно, пообещав проверить их на соответствие законам. А польский премьер Дональд Туск сразу объявил закрытие польско-германской границы недопустимым."Это неприемлемо с точки зрения Польши и де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение", — пояснил он.По его словам, Варшава нуждается в помощи в защите внешних границ ЕС, а не внутренних. Туск анонсировал консультации с другими странами. Австрия, к слову, не намерена в связи с ужесточением пограничного контроля принимать депортированных из Германии мигрантов.Шольц, таким образом, оказался под двойным ударом. С одной стороны — недовольная ограниченностью принятых мер оппозиция. С другой — несогласные с закрытием границ европейские соседи. Впрочем, внутреннее недовольство для канцлера опаснее — увеличивается риск лишиться власти после следующих парламентских выборов.Рейтинг его Социал-Демократической партии уже более чем в два раз уступает ХДС/ХСС — 15 против 33 процентов. Очевидно, мигрантскую карту против правящей коалиции разыграют по максимуму. Поэтому ожидать консенсуса по проблемам въезда и депортации иностранцев не приходится. Внутренний конфликт обостряется.* Террористическая организация, запрещена в России.

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