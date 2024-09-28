https://ria.ru/20240928/ataka-1975293486.html
Гладков рассказал о последствиях атаки FPV-дрона в белгородском селе
Гладков рассказал о последствиях атаки FPV-дрона в белгородском селе - РИА Новости, 28.09.2024
Гладков рассказал о последствиях атаки FPV-дрона в белгородском селе
FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района, пострадали три женщины, две из них находятся в крайне тяжелом... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T23:35
2024-09-28T23:35
2024-09-28T23:41
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль в селе Красный Октябрь Белгородского района, пострадали три женщины, две из них находятся в крайне тяжелом состоянии, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Красный Октябрь Белгородского района FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль... По предварительной информации, ранены три мирных жителя. Попутным транспортом в городскую больницу №2 города Белгорода доставили двух пострадавших, у одной женщины крайне тяжелое состояние: минно-взрывная травма, травматическая ампутация обеих ног и множественные проникающие осколочные ранения, у второй - минно-взрывная травма и осколочное ранение шеи", - написал он в Telegram-канале.Кроме того, третья пострадавшая с ранением грудной клетки, шеи и плеча также находится в тяжелом состоянии, бригада "скорой" доставила в больницу. Глава региона отметил, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240829/teroborona-1969024279.html
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происшествия, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородская область
Гладков рассказал о последствиях атаки FPV-дрона в белгородском селе
Гладков: FPV-дрон атаковал автомобиль в белгородском селе, пострадали трое