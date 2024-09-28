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В Марий Эл арестовали мигранта, регулярно избивавшего знакомую - РИА Новости, 28.09.2024
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20:13 28.09.2024
https://ria.ru/20240928/arest-1975275602.html
В Марий Эл арестовали мигранта, регулярно избивавшего знакомую
В Марий Эл арестовали мигранта, регулярно избивавшего знакомую - РИА Новости, 28.09.2024
В Марий Эл арестовали мигранта, регулярно избивавшего знакомую
Гражданин Таджикистана, регулярно избивавший свою знакомую в Йошкар-Оле, арестован на два месяца, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл в... РИА Новости, 28.09.2024
2024-09-28T20:13
2024-09-28T20:13
происшествия
таджикистан
йошкар-ола
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Гражданин Таджикистана, регулярно избивавший свою знакомую в Йошкар-Оле, арестован на два месяца, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что состоявший в близких отношениях с потерпевшей мигрант систематически избивал ее в период с декабря 2023 по сентябрь 2024 года. После публикаций в соцсетях информации о том, что мужчина на глазах у прохожих бил по лицу и хватал за горло девушку, он был задержан, возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание). "Сегодня, 28 сентября 2024 года, по ходатайству следователя Йошкар-Олинским городским судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
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происшествия, таджикистан, йошкар-ола, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Таджикистан, Йошкар-Ола, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл арестовали мигранта, регулярно избивавшего знакомую

В Йошкар-Оле на два месяца арестовали мигранта, регулярно избивавшего знакомую

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 сен - РИА Новости. Гражданин Таджикистана, регулярно избивавший свою знакомую в Йошкар-Оле, арестован на два месяца, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщило, что состоявший в близких отношениях с потерпевшей мигрант систематически избивал ее в период с декабря 2023 по сентябрь 2024 года. После публикаций в соцсетях информации о том, что мужчина на глазах у прохожих бил по лицу и хватал за горло девушку, он был задержан, возбуждено уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).
"Сегодня, 28 сентября 2024 года, по ходатайству следователя Йошкар-Олинским городским судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении регионального СУ СК.
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ПроисшествияТаджикистанЙошкар-ОлаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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