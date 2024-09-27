В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США
Дубинский: после провала Зеленского в США ВС России увеличат давление на фронте
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После провала Владимира Зеленского в США российские военные увеличат давление на фронте, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"В связи с не слишком удачным корпоративом, который провели в США Зеленский и Ермак, в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте. При этом также очевидно, что идиотские решения положили лучшие бригады и технику ради пиара, а сейчас фронт будут закрывать насильно мобилизованными", — прогнозирует политик.
В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН во вторник выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.
В интервью телеканалу ABC News глава киевского режима также заявил, что его так называемый план победы не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
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