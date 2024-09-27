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В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США - РИА Новости, 27.09.2024
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19:07 27.09.2024 (обновлено: 19:42 27.09.2024)
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975162795.html
В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США
В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США - РИА Новости, 27.09.2024
В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США
После провала Владимира Зеленского в США российские военные увеличат давление на фронте, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T19:07
2024-09-27T19:42
в мире
сша
россия
киев
владимир зеленский
александр дубинский
джо байден
верховная рада украины
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После провала Владимира Зеленского в США российские военные увеличат давление на фронте, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.&quot;В связи с не слишком удачным корпоративом, который провели в США Зеленский и Ермак, в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте. При этом также очевидно, что идиотские решения положили лучшие бригады и технику ради пиара, а сейчас фронт будут закрывать насильно мобилизованными&quot;, — прогнозирует политик.В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН во вторник выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.В интервью телеканалу ABC News глава киевского режима также заявил, что его так называемый план победы не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, александр дубинский, джо байден, верховная рада украины, оон, politico, политика
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Джо Байден, Верховная Рада Украины, ООН, Politico, Политика
В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США

Дубинский: после провала Зеленского в США ВС России увеличат давление на фронте

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Зеленский выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. После провала Владимира Зеленского в США российские военные увеличат давление на фронте, такое мнение выразил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене.
«

"В связи с не слишком удачным корпоративом, который провели в США Зеленский и Ермак, в ближайшее время следует ожидать увеличения давления русских на фронте. При этом также очевидно, что идиотские решения положили лучшие бригады и технику ради пиара, а сейчас фронт будут закрывать насильно мобилизованными", — прогнозирует политик.

Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН во вторник выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Кроме того, он снова высказался за использование его "формулы мира" для урегулирования ситуации.
В интервью телеканалу ABC News глава киевского режима также заявил, что его так называемый план победы не имеет отношения к переговорам с Россией, а направлен на укрепление ВСУ. По его словам, цель этой инициативы — скорое завершение конфликта, а не затягивание на несколько лет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, подчеркнул, что никакого осязаемого "плана" пока нет даже для Запада.
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