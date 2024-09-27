Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill
Hill: Пентагон содействовал организации визита Зеленского в Пенсильванию
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Вашингтоне подтвердили, что Пентагон содействовал организации визита Владимира Зеленского в американский штат Пенсильвания, сообщает газета Hill.
Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе США, республиканцам следует прекратить расследование ввиду отсутствия оснований для него.
"Полет (в Пенсильванию - ред.) являлся миссией, профинансированной министерством обороны (США - ред.). Министерство обороны запросило военный воздушный транспорт для обеспечения перемещения высокопоставленных американских чиновников из госдепартамента и министерства обороны", - приводит издание слова неназванного военного должностного лица США.
По словам чиновника, эти должностные лица участвовали в официальном мероприятии, которое имеет отношение к военной помощи Украине.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.