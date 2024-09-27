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Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill - РИА Новости, 27.09.2024
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15:11 27.09.2024
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975079979.html
Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill
Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill - РИА Новости, 27.09.2024
Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill
В Вашингтоне подтвердили, что Пентагон содействовал организации визита Владимира Зеленского в американский штат Пенсильвания, сообщает газета Hill. РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T15:11
2024-09-27T15:11
в мире
сша
пенсильвания
украина
владимир зеленский
карин жан-пьер
министерство обороны сша
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Вашингтоне подтвердили, что Пентагон содействовал организации визита Владимира Зеленского в американский штат Пенсильвания, сообщает газета Hill. Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе США, республиканцам следует прекратить расследование ввиду отсутствия оснований для него. "Полет (в Пенсильванию - ред.) являлся миссией, профинансированной министерством обороны (США - ред.). Министерство обороны запросило военный воздушный транспорт для обеспечения перемещения высокопоставленных американских чиновников из госдепартамента и министерства обороны", - приводит издание слова неназванного военного должностного лица США. По словам чиновника, эти должностные лица участвовали в официальном мероприятии, которое имеет отношение к военной помощи Украине. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
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в мире, сша, пенсильвания, украина, владимир зеленский, карин жан-пьер, министерство обороны сша
В мире, США, Пенсильвания, Украина, Владимир Зеленский, Карин Жан-Пьер, Министерство обороны США
Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill

Hill: Пентагон содействовал организации визита Зеленского в Пенсильванию

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время посещения завода боеприпасов в Пенсильвании
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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Вашингтоне подтвердили, что Пентагон содействовал организации визита Владимира Зеленского в американский штат Пенсильвания, сообщает газета Hill.
Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе США, республиканцам следует прекратить расследование ввиду отсутствия оснований для него.
"Полет (в Пенсильванию - ред.) являлся миссией, профинансированной министерством обороны (США - ред.). Министерство обороны запросило военный воздушный транспорт для обеспечения перемещения высокопоставленных американских чиновников из госдепартамента и министерства обороны", - приводит издание слова неназванного военного должностного лица США.
По словам чиновника, эти должностные лица участвовали в официальном мероприятии, которое имеет отношение к военной помощи Украине.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
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В миреСШАПенсильванияУкраинаВладимир ЗеленскийКарин Жан-ПьерМинистерство обороны США
 
 
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