https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1975079979.html

Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill

Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill - РИА Новости, 27.09.2024

Пентагон помог организовать визит Зеленского в Пенсильванию, пишет Hill

В Вашингтоне подтвердили, что Пентагон содействовал организации визита Владимира Зеленского в американский штат Пенсильвания, сообщает газета Hill. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T15:11

2024-09-27T15:11

2024-09-27T15:11

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. В Вашингтоне подтвердили, что Пентагон содействовал организации визита Владимира Зеленского в американский штат Пенсильвания, сообщает газета Hill. Ранее представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что визит Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании был организован по запросу Украины, а не по инициативе США, республиканцам следует прекратить расследование ввиду отсутствия оснований для него. "Полет (в Пенсильванию - ред.) являлся миссией, профинансированной министерством обороны (США - ред.). Министерство обороны запросило военный воздушный транспорт для обеспечения перемещения высокопоставленных американских чиновников из госдепартамента и министерства обороны", - приводит издание слова неназванного военного должностного лица США. По словам чиновника, эти должностные лица участвовали в официальном мероприятии, которое имеет отношение к военной помощи Украине. Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.

https://ria.ru/20240927/ssha-1975030467.html

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в мире, сша, пенсильвания, украина, владимир зеленский, карин жан-пьер, министерство обороны сша