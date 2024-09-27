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Лакокрасочный завод перезапустили в Ульяновской области

Лакокрасочный завод перезапустили в Ульяновской области - РИА Новости, 27.09.2024

Лакокрасочный завод перезапустили в Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил предприятие "Литум" в региональном центре, начавшее производственную деятельность и выпуск продукции,... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T18:36

2024-09-27T18:36

2024-09-27T18:36

ульяновская область

ульяновская область

россия

екатеринбург

алексей русских

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил предприятие "Литум" в региональном центре, начавшее производственную деятельность и выпуск продукции, сообщили в пресс-службе региональной администрации. Там напомнили, что в июле 2023 года после продажи завода датским концерном "Хемпель", покинувшим Россию, предприятие вошло в состав российской производственной группы "Литум". Глава региона посетил производственную площадку в индустриальном парке "Заволжье" и обсудил с руководством планы развития предприятия. "Для региона важно, что после ухода иностранных компаний под давлением санкций у нас не осталось брошенных предприятий, все они перезапускаются с участием российских собственников. На этом предприятии сейчас новые акционеры – промышленная группа из Екатеринбурга, имеющая несколько заводов в холдинге. Завод перезапущен, нашли новых поставщиков сырья и комплектующих – компании из КНР, Турции. До конца года планируется выйти на производственные мощности", – приводятся в сообщении слова Русских. Губернатор добавил, что сейчас на предприятии трудятся около 60 человек, которые работали ранее. Есть планы по увеличению персонала до 120-130 человек. "Мы будем поддерживать, помогать с поиском возможных контрагентов, расширять рынки сбыта, использовать связи с дружественными странами для продвижения продукции, которая будет востребована, прежде всего, строительной отраслью Ульяновской области", – подчеркнул глава региона. На сегодняшний день осуществлен полный перезапуск, функционируют линии по производству лакокрасочной продукции, склады сырья и готовой продукции, лаборатория. В настоящее время сотрудники компании, ранее находившиеся в вынужденном отпуске, вышли на работу. Как отметил заместитель председателя правительства – министр промышленности, инвестиций и науки Ульяновской области Сергей Васин, для региона перезапуск завода — это возвращение в строй налогоплательщика и развитие компетенций в сфере химической промышленности. В русле политики импортозамещения со стороны федерального министерства промышленности и торговли в настоящее время большое внимание уделяется развитию этой отрасли, разрабатывается новый национальный проект "Новые материалы и химия". Ульяновская область планирует включиться в него.

ульяновская область

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ульяновская область, россия, екатеринбург, алексей русских