https://ria.ru/20240927/yaytsa-1974976340.html

Россия вошла в топ-25 стран по доступности яиц

Россия вошла в топ-25 стран по доступности яиц - РИА Новости, 27.09.2024

Россия вошла в топ-25 стран по доступности яиц

Россия в сентябре вошла в топ-25 стран мира по доступности яиц: на среднюю заработную плату можно приобрести 747 упаковок по 12 штук - это в 1,5 раза больше... РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T06:03

2024-09-27T06:03

2024-09-27T06:03

россия

катар

персидский залив

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МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Россия в сентябре вошла в топ-25 стран мира по доступности яиц: на среднюю заработную плату можно приобрести 747 упаковок по 12 штук - это в 1,5 раза больше среднемирового показателя, подсчитало РИА Новости, изучив данные национальных статведомств. Первое место в рейтинге неоспоримо принадлежит Катару: жители этой страны Персидского залива могут позволить себе 1520 упаковок. Это втрое больше, чем мог бы купить среднестатистический житель планеты (487 упаковок). На втором месте идет Люксембург (1387 упаковок), на третьем - еще одно арабское государство, ОАЭ (1354 упаковки). В первую пятерку также вошли Сингапур (1313 штук) и Кувейт (1309 штук). Россия заняла в списке 23-е место: на месячную зарплату можно приобрести 747 упаковок яиц. Наши ближайшие соседи в рейтинге доступности этого продукта - Франция (750 упаковок) и Швеция (730 упаковок). Белоруссия расположилась на 43-м месте (398 упаковок), а Украина - на 71-м (234 упаковки). Последнюю строку в рейтинге заняла Куба - жители острова могли бы довольствоваться максимум 13 упаковками яиц в месяц. Заметно больший, но также весьма незначительный по сравнению со среднемировым показатель у Венесуэлы (74 упаковки), а третью позицию с конца заняла Шри-Ланка (92 штуки).

https://ria.ru/20240923/yaytsa-1974153597.html

https://ria.ru/20240807/tseny-1964747496.html

россия

катар

персидский залив

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россия, катар, персидский залив