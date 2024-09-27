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"Обострение": полковник ВСУ рассказал о серьезной проблеме на фронте
"Обострение": полковник ВСУ рассказал о серьезной проблеме на фронте - РИА Новости, 27.09.2024
"Обострение": полковник ВСУ рассказал о серьезной проблеме на фронте
Украинская армия не в силах остановить продвижение российских военных в районе Купянска в Харьковской области, заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав... РИА Новости, 27.09.2024
2024-09-27T09:37
2024-09-27T09:37
2024-09-27T11:39
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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Украинская армия не в силах остановить продвижение российских военных в районе Купянска в Харьковской области, заявил бывший спикер генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире телеканала NTA."Тенденция очень угрожающая. К сожалению, пока что украинские командиры на этом участке фронта не нашли вариаций для того, чтобы остановить продвижение российской армии", — пожаловался он.Как отметил офицер, на других направлениях положение ВСУ не лучше. По его словам, в районе Торецка и Селидово в ДНР у Украины так же не хватает ресурсов для противодействия российским атакам."Там точно так же есть все основания считать, что ситуация имеет тенденцию к обострению, вплоть до уровня кризисной ситуации", — констатировал он.В среду подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что положение ВСУ на купянском участке фронта в районе нескольких населенных пунктов продолжает ухудшаться из-за перебоев с боеприпасами и нехватки личного состава. Как сообщило Минобороны России, в тот же день артиллеристы российской группировки "Запад" уничтожили пункт временной дислокации и группу военнослужащих ВСУ на купянском участке фронта.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, ДНР, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
"Обострение": полковник ВСУ рассказал о серьезной проблеме на фронте
Полковник ВСУ: Украина не может остановить продвижение России в районе Купянска