https://ria.ru/20240927/vsu-1974987272.html

Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область

Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область - РИА Новости, 27.09.2024

Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область

Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. РИА Новости, 27.09.2024

2024-09-27T09:02

2024-09-27T09:02

2024-09-27T14:11

израиль

армения

турция

вооруженные силы украины

нато

безопасность

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МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области. Среди установленных лиц представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран. Так, например, Юлия Горзова (Пискун) 1981 года рождения из Киевской области — оператор беспилотников 2-го отделения роты ударных беспилотных систем. Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области также оператор беспилотников, в августе 2024-го его перевели в 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ. Он известен тем, что с 8 мая 2014 года возглавлял карательный батальон "Чернигов". Руководил подразделением при карательной операции в Лисичанске, лично принимал участие в убийствах ополченцев. Также участвовал в репрессиях против мирных жителей на территории Донбасса. Андрей Ткаченко 1996 года рождения из Киева в звании лейтенанта служит в 61-й механизированной бригаде ВСУ. Ранее проходил службу в полку "Азов"*. Среди наемников Вардан Хаковян 1987 года рождения из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен 1973 года рождения из Турции, Ави Шварц из Израиля и другие. Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обратилась к ВСУ с призывом сдаваться, сопроводив его музыкальным треком с радиочастотой "Волги". RaHDit регулярно проводит похожие акции. Ранее они публиковали данные офицеров НАТО, воюющих против России в киберпространстве, сведения о полутора тысячах действующих сотрудников Службы внешней разведки Украины, в том числе работавших на тот момент под прикрытием более чем в 20 странах.В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 украинских правительственных сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240818/spetsoperatsiya-1966840424.html

https://ria.ru/20240828/plennyy-1968910070.html

https://ria.ru/20240922/dron-1974084847.html

израиль

армения

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Немеzида" обнародовала данные наемников, вторгшихся в Курскую область "Немеzида" обнародовала данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область, среди них 200 наемников. 2024-09-27T09:02 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

израиль, армения, турция, вооруженные силы украины, нато, безопасность