Хакеры опубликовали данные боевиков ВСУ, напавших на Курскую область
"НемеZида" опубликовала данные боевиков ВСУ, вторгшихся в Курскую область
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области.
Среди установленных лиц представители 82-й десантно-штурмовой бригады, 61-й механизированной бригады и операторы БПЛА, а также около 200 иностранных наемников из Израиля, Армении, Грузии, Иордании, Казахстана, Турции, Молдавии, Сирии и других стран.
© "НемеZида"Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
© "НемеZида"
1 из 5
© Фото : НемеZидаНамик Оруджов
Намик Оруджов
© Фото : НемеZида
2 из 5
© "НемеZида"Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
© "НемеZида"
3 из 5
© "НемеZида"Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
© "НемеZида"
4 из 5
© Фото : НемеZидаДавид Каваз Шалита
Давид Каваз Шалита
© Фото : НемеZида
5 из 5
Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
© "НемеZида"
1 из 5
Намик Оруджов
© Фото : НемеZида
2 из 5
Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
© "НемеZида"
3 из 5
Проект "НемеZида" опубликовал данные свыше 800 боевиков ВСУ, вторгшихся на территорию Курской области
© "НемеZида"
4 из 5
Давид Каваз Шалита
© Фото : НемеZида
5 из 5
Так, например, Юлия Горзова (Пискун) 1981 года рождения из Киевской области — оператор беспилотников 2-го отделения роты ударных беспилотных систем.
Роман Пицкив 1983 года рождения из Ивано-Франковской области также оператор беспилотников, в августе 2024-го его перевели в 61-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ.
Он известен тем, что с 8 мая 2014 года возглавлял карательный батальон "Чернигов". Руководил подразделением при карательной операции в Лисичанске, лично принимал участие в убийствах ополченцев. Также участвовал в репрессиях против мирных жителей на территории Донбасса.
Андрей Ткаченко 1996 года рождения из Киева в звании лейтенанта служит в 61-й механизированной бригаде ВСУ. Ранее проходил службу в полку "Азов"*.
Среди наемников Вардан Хаковян 1987 года рождения из Армении, Давид Шалита из Швеции, Мавлют Ясенкен 1973 года рождения из Турции, Ави Шварц из Израиля и другие.
Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") обратилась к ВСУ с призывом сдаваться, сопроводив его музыкальным треком с радиочастотой "Волги".
В самом же начале спецоперации RaHDit одновременно взломали все 755 украинских правительственных сайтов. Как заявлял РИА Новости участник группы на условиях анонимности, они наладили канал передачи данных по действиям украинской армии, попавших в их распоряжение, российским военным.
* Террористическая организация, запрещенная в России.